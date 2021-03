Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist nach Angaben des Landratsamtes auch am Dienstag bei über 100 geblieben, allerdings leicht gefallen. Rechnerisch haben sich innerhalb einer Woche 102,5 von 100 000 Einwohnern neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Behörde meldet 47 Neuinfektionen, 20 weniger als am Vortag. Falls es auch am Mittwoch bei dieser Größenordnung bleibt, würde die Inzidenz wieder unter die kritische Marke von 100 sinken. Erneute Lockerungen setzen allerdings eine Unterschreitung an fünf Tagen in Folge voraus.

In den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße meldete das Landratsamt am Dienstag keine Neuinfektionen, nur in Weinheim gab es fünf. Gemessen an der Einwohnerzahl, sind in Heddesheim mit 3,3 Prozent bislang die meisten Fälle aufgetreten, gefolgt von Ilvesheim (3,1) und Edingen-Neckarhausen (3,0). In Hirschberg und Ladenburg waren es 2,8 Prozent, in Schriesheim 2,0. Nachfolgend die Daten aus den Kommunen, in Klammern jeweils die Zahl der noch aktiven Fälle.

Edingen-Neckarhausen: 424 (28)

Heddesheim: 389 (15)

Hirschberg: 279 (6)

Ilvesheim: 289 (18)

Ladenburg: 323 (14)

Schriesheim: 297 (12)

Weinheim: 1269 (53)