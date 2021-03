Am Samstag und Sonntag hat der Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 212 neue Corona-Fälle gemeldet. Das geht aus den im Internet veröffentlichten Zahlen der Behörde hervor. Eine so starke Zunahme über ein Wochenende hatte es zuletzt Ende Dezember gegeben. Die Zahl der Infizierten, die sich noch in Quarantäne befinden – im Amtsdeutsch „aktive Fälle“ genannt – war am Sonntag erstmals seit Anfang Januar wieder vierstellig und betrug 1014. Allerdings korrigierte das Landratsamt an diesem Tag die Zahl der Genesenen um eins nach unten, während sie sonst täglich steigt. Ob eine Datenpanne vorlag, ließ sich zunächst nicht herausfinden.

AdUnit urban-intext1

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche je 100 000 Einwohner an. Dieser rechnerische Wert stieg im Rhein-Neckar-Kreis von 119,1 am Freitag auf 125,1 am Sonntag.

Im Folgenden die Daten aus den Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die Gesamtzahl der Fälle, in Klammern die Noch-Infizierten in Quarantäne):

Edingen-Neckarhausen: 462 (47)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 394 (11)

Hirschberg: 292 (18)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 294 (13)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 331 (12)

Schriesheim: 306 (13)

Weinheim: 1308 (61)