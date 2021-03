Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzischen Unternehmen fordern von der künftigen Landesregierung, die Wirtschaft des Landes aus dem Lockdown zu führen. Die neue Regierung müsse als erstes dafür sorgen, dass ein "normales Wirtschaften mit Corona-Virus ohne Lockdown möglich wird", sagte Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur. "Mittelfristig wird in der nächsten Legislaturperiode die Digitalisierung das zentrale Thema." Das betreffe - und das habe sich in der Pandemie gezeigt - in erster Linie die öffentliche Verwaltung und die Schulen. "Insgesamt ist es wichtig, dass Rheinland-Pfalz stärker investiert, um beim Wirtschaftswachstum wieder zu den anderen Bundesländern aufschließen zu können."

Der Wahlsieg der Ampelkoalition hänge damit zusammen, dass die Bevölkerung in der Corona-Krise der Regierung großes Vertrauen geschenkt habe, sagte Rössel, der auch Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz ist. "Die Opposition hatte es schwer, ihre Kompetenz deutlich zu machen."