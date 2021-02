Es ist der erste Landtagswahlkampf für Julia Philippi – und gleich einer unter besonderen Vorzeichen. Denn die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auf das Werben um Wählerstimmen. „Das ist nicht einfach, denn das, was ich an meinem Beruf am meisten mag, ist der direkte Kontakt mit Menschen“, sagt Philippi. Als Wettbewerbsnachteil sieht sie die Situation aber nicht: „Meine Mitbewerber haben mit den gleichen Widrigkeiten zu kämpfen.“

Zur Person Name: Julia Philippi Jahrgang: 1962 Ausbildung: Abitur in Homburg/Saar; Studium der Kunstgeschichte, Volkswirtschaftslehre und Romanistik in Heidelberg Beruf: Galeristin, Inhaberin einer Galerie in Dossenheim, Landtagsabgeordnete seit 2018 Ehrenamt: Gemeinderätin in Dossenheim, Vorsitzende des Heidelberger Kunstvereins Familie: verheiratet, drei erwachsene Kinder Wohnort: Dossenheim Telefon: 06221/86 45 61 Mail: julia.philippi@julia-philippi.de Social Media: Facebook www.facebook.com/PhilippiMdL, Instagram: instagram.com/juliaphilippimdl/ Webseite: www.julia-philippi.de

AdUnit urban-intext1

Obwohl es Philippis Wahlkampf-Premiere als Kandidatin ist, hat sie bereits landespolitische Erfahrung. Seit 2018 sitzt sie für die CDU und den Wahlkreis Weinheim im Stuttgarter Landtag. Sie rückte damals für Georg Wacker nach. Ihre Ambitionen für die Wahl am 14. März sind klar: „Ich will das Direktmandat holen“, sagt die CDU-Politikerin. Dieses hat bei der vergangenen Wahl 2016 ihr Konkurrent von den Grünen, Uli Sckerl, errungen.

Für das Gespräch mit Philippi haben wir uns zum Spazierengehen verabredet – ist es doch eine gute Möglichkeit, sich über Politik zu unterhalten und gleichzeitig an der frischen Luft etwas für Körper und Geist zu tun. Als Route hat sich die Dossenheimerin die Weinberge oberhalb ihres Wohnorts ausgesucht. Von dort aus hat man einen guten Blick in die Ebene – und damit auch auf ihren Wahlkreis.

Ausbildung attraktiver machen

Dass sie sich für diesen im mehr als 120 Kilometer entfernten Stuttgart einsetzt, ist für die 58-Jährige kein Widerspruch. „Die Menschen in der Region profitieren ja von den Beschlüssen, die auf Landesebene gefällt werden“, sagt sie. Als Beispiel dafür nennt sie das Thema Bildung. „Einer meiner Schwerpunkte ist die Stärkung der Handwerksberufe und ihrer Ausbildung. Hier braucht es Anreize, dass dieser Weg für junge Menschen attraktiv bleibt“, sagt die Mutter dreier (mittlerweile erwachsener) Kinder. Die duale Ausbildung, also das Nebeneinander von Lernen und Beruf, sieht sie als Stärke des Bundeslandes: „Sie sorgt auch dafür, dass Baden-Württemberg ein Wirtschaftsstandort ist.“

AdUnit urban-intext2

Damit dies so bleibe, müsse man etwas tun, sagt die Christdemokratin. Das habe die Corona-Pandemie gezeigt: „Es ist noch einiges zu leisten, was den Ausbau des schnellen Internets angeht. Gerade jetzt, da viele Menschen von zu Hause aus arbeiten.“

Und auch wenn die Bürger deshalb vielleicht nicht mehr so oft zur Arbeit fahren, bleibt das Thema Verkehrswege für Philippi ebenfalls oben auf der Agenda. „Wo es sinnvoll ist, setze ich mich für einen Ausbau ein“, sagt sie. In Heddesheim könnte das zum Beispiel der Bau einer Ortsumfahrung sein, in Hirschberg-Großsachsen eine Entschärfung der Engstelle in der Ortsmitte mithilfe einer Umgehungsstraße.

AdUnit urban-intext3

Dabei ist eines für sie klar: „Alle Verkehrsmittel sind wichtig, Maßnahmen dürfen nicht zu Lasten des einen oder des anderen gehen. Ähnlich hält sie es beim Klimaschutz: „Ich bin der Überzeugung, dass Klimaschutz nur mit der Wirtschaft und nicht gegen sie funktioniert. Dabei braucht es kluge Konzepte, die bezahlbar sein müssen.“

Wichtige Rolle der Kommunen

AdUnit urban-intext4

Mit der Frage, was bezahlbar ist und was nicht, musste sich die studierte Kunsthistorikern in den vergangenen Monaten häufiger auseinandersetzen – womit wir wieder beim Thema Corona wären. Philippi: „Was das Finanzielle angeht, wird das Land die Städte und Gemeinden vermutlich noch einmal unterstützen müssen, um die gesunkenen Steuereinnahmen zu kompensieren.“ Das sei wichtig, denn die Kommunen seien der Motor für die Konjunktur: „Sie sind es, die Investitionen tätigen, indem sie zum Beispiel Straßen erneuern oder Schulen bauen und sanieren. Dafür müssen wir ihnen das Rüstzeug geben.“

Corona, Wirtschaft, Infrastruktur: Wenn man Julia Philippi fragt, wie sie bei all diesen Themen abschaltet, muss sie lächeln, ihre Antwort kommt zögerlich. „Das ist schwer. Als Freiberufler ist es ohnehin schwierig, zur Ruhe zu kommen, in der Politik ist das ähnlich“, sagt die Dossenheimer Galeristin.

Sie kann der Zeit aber auch Gutes abgewinnen. „Da mein Mann und ich in der vergangenen Zeit häufig im Homeoffice waren, konnte ich daheim das Mittagessen kochen“, erzählt sie: „Wir konnten dann gemeinsam essen, hin und wieder haben wir uns auch abends gesehen, was sonst so nicht möglich gewesen wäre.“