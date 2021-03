In Edingen und in Ilvesheim müssen Kindergartengruppen wegen Corona in Quarantäne. Das hat das Evangelische Verwaltungs- und Serviceamt Neckar-Bergstraße am Montag mitgeteilt. Betroffen sind demnach der Evangelische Martin-Luther-Kindergarten in Edingen und die Evangelische Kita Sonnenburg in Ilvesheim. Jeweils wurde wegen eines positiv getesteten Kindes Quarantäne für eine Gruppe angeordnet. In Edingen gelte dies bis einschließlich 24. März für 14 Kinder (inklusive des betroffenen) und drei Mitarbeiterinnen. In Ilvesheim müssten einschließlich des positiv getesteten Kindes 21 Mädchen und Jungs sowie drei Erzieherinnen bis 25. März in Quarantäne. „In beiden Einrichtungen konnte aufgrund der konsequenten Gruppentrennung nach dem Kohortenprinzip die Quarantäneanordnung auf eine Gruppe begrenzt bleiben“, schreibt das Serviceamt.

Unterdessen lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis laut den Zahlen des Landratsamts am Montag den zweiten Tag in Folge bei 56. Das Landesgesundheitsamt, das je nach Zeitpunkt der Meldung etwas andere Zahlen zugrunde legt, stellte bereits den dritten Tag hintereinander für den Landkreis eine Inzidenz über dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohnern fest. Laut Verordnung müssen also bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Für einige Geschäfte heißt dies etwa, dass sie wieder nur nach Terminvergabe öffnen dürfen.