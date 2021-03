Oliver Hildenbrand (r-l), Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg, unterhält sich vor den Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit Andreas Stoch, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Baden-Württemberg, und Sascha Binder, Generalsekretär der baden-württembergischen SPD. Die Grüne wollen vor Ostern in einer dritten Sondierungsrunde über die Koalitionsgespräche entscheiden.

© Marijan Murat