  Grüne gewinnen in Schriesheim

Die Grünen sind bei der Landtagswahl 2021 in Schriesheim als stärkste Kraft hervorgegangen. In der zum Wahlkreis Weinheim gehörenden Gemeinde entfielen 33,75 Prozent der Stimmen auf den Grünen-Kandidaten Uli Sckerl. Julia Philippi von der CDU liegt mit 22,03 Prozent der Stimmen an zweiter Stelle, Sebastian Cuny von der SPD erreicht 17,08 Prozent.