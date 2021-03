  Grüne gewinnen in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Die Grünen sind bei der Landtagswahl 2021 in Edingen-Neckarhausen als stärkste Kraft hervorgegangen. In der zum Wahlkreis Weinheim gehörenden Gemeinde entfielen 35,41 Prozent der Stimmen auf den Grünen-Kandidaten Uli Sckerl. Julia Philippi von der CDU liegt mit 21,78 Prozent der Stimmen an zweiter Stelle, Sebastian Cuny von der SPD erreicht 13,79 Prozent.

Mehr zum Thema Grafiken Edingen-Neckarhausen: Ergebnis der Landtagswahl Baden-Württemberg Mehr erfahren Grafiken Wahlkreis Weinheim: Ergebnis der Landtagswahl Baden-Württemberg Mehr erfahren Landtagswahl Kretschmanns Grüne triumphieren - CDU stürzt ab - Ampel möglich Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Das CDU-Desaster hat nicht nur mit der Masken-Affäre zu tun Mehr erfahren Politik Liveblog zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Neckar / Bergstraße Link Mehr erfahren