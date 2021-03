Neustadt. Das Hambacher Schloss und der Schlosspark sind wegen Asphaltierarbeiten an der Zufahrt zum Schloss von Dienstag, 23. März, bis Donnerstag, 25. März, geschlossen. Laut der Stiftung Hambacher Schloss sind Schloss und Schlosspark wieder täglich ab Freitag von 11 bis 17 Uhr, ab April täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Einlass ins Hambacher Schloss ist bis auf Weiteres nur mit Vorausbuchung möglich. Diese ist möglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr telefonisch unter der Nummer 06321/ 926 290 oder per E-Mail an zeitreisen@hambacherschloss.de.