Sinsheim. Bei einer Verpuffung ist am späten Mittwochvormittag in Sinsheim ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gegen 11.30 Uhr beim Anzünden von Gartenabfällen auf seinem Grundstück im Ortsteil Hilsbach offenbar einen bislang noch unbekannten Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin benutzt. Er erlitt Verbrennungen an den Händen und im Gesicht und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

