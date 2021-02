Bobenheim-Roxheim. Ein fünfjähriges Kind ist am Freitagnachmittag in Bobenheim-Roxheim von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Kind plötzlich die Frankenthaler Straße und wurde von einem ankommenden Auto angefahren. Es wurde mit Verdacht auf eine Fraktur des Beines in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.

