Main-Tauber Klimaschutz sinnvoll vor Ort gestalten

Bei der Landtagswahl am 14. März bewerben sich zwölf Kandidaten um eien Mandat. Die Fränkischen Nachrichten haben ihnen drei Fragen gestellt. Für die SPD antwortete Anton Mattmüller. Main-Tauber-Kreis. Der gebürtige Külsheimer stellte sich den Fragen wie folgt. {element} Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Main-Tauber-Kreises im Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei? Anton Mattmüller: Das Wichtige jetzt ist, dass wir Klimaschutz als Chance wahrnehmen. Unser Kreis hat landesweit die besten Voraussetzungen, um der grüne Energiemotor von Baden-Württemberg zu werden. Wenn nur 20 Prozent der Dächer im Kreis mit Photovoltaik-Anlagen bestückt werden, ist unser gesamter Energiebedarf gedeckt. Dadurch schaffen wir Arbeitsplätze, stärken die heimische Industrie und verkaufen sogar Strom gewinnbringend – etwa nach Stuttgart. Unser Kreis hat den Zuschlag zur Bio-Muster-Region bekommen. Mein Ziel lautet: Alle öffentlichen Einrichtungen werden mit regionalen Lebensmitteln versorgt. Heimische Betriebe werden gestärkt; in Schulen schaffen wir von klein auf das Bewusstsein für regional erzeugte Lebensmittel. Mein Herzensthema ist der Wald. Hier lautet mein Motto: Den Wald retten, indem wir ihn leben lassen. Sinnvolle Renaturierung und Mischwälder mit widerstandsfähigen Baumarten können diesen ökologischen, ökonomischen und erholsamen Schatz vor unserer Haustür retten. An zweiter Stelle kommt für mich das Abfedern des demografischen Wandels. Das heißt unter anderem: Attraktiver für Familien werden – Stichwort gebührenfreie Kitas – und eine Gesundheitspolitik, bei der Menschen über Gewinnen stehen. Schlussendlich steht für mich das akute Bädersterben im Fokus. Mit unserem Schwimmbadprogramm unterstützen wir Kommunen bei der Sanierung. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Main-Tauber-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen? Mattmüller: Mit dem Konjunkturprogramm des Bundes, den Überbrückungshilfen und dem Kurzarbeitergeld haben wir zumindest die akuten Brände mit sozialdemokratischen Lösungen in Schach halten können. Existenzbedrohende Verzögerungen bei der Auszahlung werden zukünftig hoffentlich vom Wirtschaftsminister verhindert. Löschen reicht aber nicht. Wir müssen nach der Krise auch wieder aufbauen. Dabei muss das Land die Kommunen mit großen Summen unterstützen und dabei vor allem die Gemeinden mit hohen Steuerausfällen. Ich glaube fest daran, dass Gastronomie, Kultur, Einzelhandel und Tourismus nach der Krise wieder aufblühen werden. Bis dahin kämpfe ich um jeden Arbeitsplatz. Abgesehen von der Bereitstellung der nötigen finanziellen Mittel müssen wir die Zuschüsse laufend anpassen. Ich wünsche mir Maßnahmen nach dem Vorbild der November- und Dezemberhilfen, die zielgerichtet geholfen haben. Jedes Unternehmen muss die Unterstützung bekommen, die es zum Überleben braucht. Und das unbürokratisch und schnell. Die Gastro-Mehrwertsteuersenkung soll bleiben. Die Menschen vor Ort wissen am besten, was sie benötigen. Deswegen brauchen wir eine enge Absprache mit den Betroffenen, um lokal flexible Lösungen zu finden. Beispielsweise durch kommunale Gastro- oder Einzelhandels-Gutscheine oder vorübergehende Mietnachlässe. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden? Mattmüller: Deutschland hatte vor der Krise fünf Jahre in Folge Haushaltsüberschüsse. Baden-Württemberg hatte 2019 gar den größten Überschuss im Ländervergleich. Während des Aufschwungs wurden Rücklagen gebildet, die für eine Rezession gedacht waren. Die Krise hat diese Rezession vorgezogen – in einem nie gekannten Maß. Gegen Krisen kann man nicht ansparen. Man muss Gelder sinnvoll investieren, indem man die Kaufkraft der Menschen stärkt und marode Infrastruktur zukunftsfit macht. Hier kann vor allem der ökologische Umbau unserer Industrie beitragen. Auch wenn alle Schätzungen eine schnelle Erholung unserer Wirtschaft prognostizieren: Die Verschuldung ist stark gestiegen. Hier müssen wir darüber reden, dass starke Schultern nach der Krise mehr tragen. Amazon, Starbucks und andere haben viel zu lange keine angemessenen Steuern gezahlt. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer deutlicher. Während in der Krise vor allem Geringverdiener in systemrelevanten Bereichen die Hauptlast tragen, haben sich die Vermögen der Superreichen stark vergrößert. Deshalb ist es überfällig, auch über den gerechten Kostenanteil dieser Gruppe zu sprechen. Ob das mit dem Instrument einer Solidarabgabe, einer Vermögensabgabe oder einer Vermögenssteuer für astronomisch große Vermögen geschieht, müssen wir diskutieren.

