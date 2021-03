Worms. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es am Montagvormittag kurz vor 9 Uhr zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten gekommen. Auf der L 439 prallten zwei Autos zwischen Worms-Herrnsheim und Osthofen zusammen. Hierbei wurde eine Frau schwer verletzt.

Die 71-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der Landstraße in Fahrtrichtung Worms unterwegs und wollte an der Einmündung zur L 425 nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer aus Worms entgegenkommenden 51-Jährigen in ihrem Nissan Micra. Durch die Kollision wurde der Micra nach links abgelenkt und kam an der Leitplanke der anderen Straßenseite zum Stehen. Schwer verletzt wurde die Wormserin ins Klinikum gebracht.

Es entstand Sachschaden von 7000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Auf der L 439 kam es infolge des Unfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.