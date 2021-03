Mannheim/Groß-Rohrheim. An der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Groß-Rohrheim werden vom 19. bis 22. März Arbeiten an den Weichen und an der Oberleitung durchgeführt. Folgende Fahrplanänderungen und Ersatzverkehre mit Bussen (SEV) gelten: Zwischen Freitag, 19. März, 22.45 Uhr, bis Montag, 22. März 2021, 5.00 Uhr enden die S-Bahnen der Linie S 9 Karlsruhe Hbf – Schwetzingen – Mannheim Hbf – Groß-Rohrheim in Mannheim-Waldhof. Im Teilabschnitt Mannheim-Waldhof – Groß-Rohrheim verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen mit abweichenden Fahrzeiten, um einen Übergang auf die in Mannheim-Waldhof beginnenden oder endenden S-Bahnen der S 9 zu ermöglichen.

