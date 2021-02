Speyer. Zur Online-Veranstaltung „Zu viele Einzelfälle – Über die Problematik rassistischer und rechtsextremer Haltungen in der Polizei“ lädt die Katholische Erwachsenenbildung des Bistums Speyer am Dienstag, 9. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr ein. Referent ist Christoph Kopke, Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Eine Anmeldung ist per E-Mail an die Adresse keb@bistum-speyer.de oder unter der Telefonnummer 06232/ 102 180 möglich.

