Edenkoben. Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18.20 und 19.15 Uhr in der Edenkobener Luitpoldstraße ins Pfarrheim eingebrochen und haben in mehreren Räumen die Schränke durchwühlt, teilt die Polizei mit.

AdUnit urban-intext1

Ersten Ermittlungen zufolge wurden Münzen und ein Tablet entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323/ 9550 entgegen. Bereits am 31. Januar war es zu einem Einbruch in das Pfarramt in der Weinstraße gekommen, wo Bargeld und ein Laptop entwendet wurden.