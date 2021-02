Frankenthal. Unbekannte sind nach Angabe der Polizei zwischen Sonntag, 0.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, in eine Jugendhilfeeinrichtung im Frankenthaler Foltzring eingebrochen. Hierzu schoben sie den Rollladen einer Terrassentür hoch und brachen sie auf.

AdUnit urban-intext1

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Kleintresor mit einer niedrigen vierstelligen Bargeldsumme entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/ 3130 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen genommen.