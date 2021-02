Ein weiterer Todesfall, 44 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz fast exakt wie vor eine Woche: Wer beim Blick auf die Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis die Verbesserungen sucht, muss schon genauer hinsehen. Mit einem Wert von 54,9 lag die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner am Donnerstag nur um 0,5 unter der Inzidenz des vorangegangenen Donnerstags. Zwischenzeitlich war die Kennzahl schon wieder auf knapp 59 gestiegen – immerhin diese Tendenz setzte sich also nicht fort.

AdUnit urban-intext1

Bei dem neu gemeldeten Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um einen Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahre. Insgesamt sind im Landkreis seit vergangenen März 357 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das sind rund 2,4 Prozent aller Personen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden (15 191). Von einer nachgewiesenen Infektion wieder genesen sind laut Statistik 14 288 Menschen, das entspricht rund 2,8 Prozent der Bevölkerung im Rhein-Neckar-Kreis. Wegen eines positiven Corona-Tests noch in Quarantäne waren am Donnerstag 606 Personen.

Im Folgenden Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße, vorn die Zahl aller bisher gemeldeten Corona-Fälle, in Klammern die der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 381 (1)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 360 (8)

Hirschberg: 259 (2)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 259 (4)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 303 (4)

Schriesheim: 276 (3)

Weinheim: 1177 (37)