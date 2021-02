Neustadt. Während einer Streifenfahrt ist Beamten am späten Montagabend gegen 23.55 Uhr eine männliche Person in der Schlachthofstraße in in Neustadt aufgefallen, die beim Anblick des Streifenwagens zu Fuß die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung konnte die Person nach Auskunft der Polizei eingeholt und kontrolliert werden.

Der Grund für die Flucht des 22-jährigen Mannes aus Haßloch war schnell gefunden. Er fuhr kurz vor seiner Flucht ein elektrisch angetriebenes Skateboard, das eine Geschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern pro Stunde erreichen kann. Das „E-Skateboard“ wurde wenige Meter weiter gefunden und zweifelsfrei dem Mann zugeordnet.

Bei genauer Kontrolle bemerkten die Beamten, dass das Fahrzeug des jungen Mannes über keine Zulassung verfügte, obwohl dies aufgrund der baulichen und technischen Daten erforderlich gewesen wäre. Ebenso wäre eine Fahrerlaubnis zum Führen des besonderen Kraftfahrzeugs erforderlich gewesen, die der junge Mann nicht vorzeigen konnte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.