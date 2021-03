Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwoch drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Wie die Behörde mitteilte, handelte es sich bei den Verstorbenen um eine Frau und zwei Männer. Alle waren zwischen 80 und 90 Jahre alt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes veröffentlicht das Landratsamt keine detaillierteren Informationen.

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind indes 50 Corona-Infektionen im Kreis hinzugekommen. Trotzdem sank die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) leicht und liegt nun bei 48,0. Das Landratsamt kündigte deshalb an, eine Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre prüfen zu wollen. Dies ist unter anderem dann möglich, wenn der Inzidenz-Wert an drei aufeinander folgenden Tagen unter 50 liegt. Es gibt aber noch weitere Kriterien.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sieht die Corona-Lage aktuell so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 388 (7)

Heddesheim: 362 (3)

Hirschberg: 262 (4)

Ilvesheim: 265 (7)

Ladenburg: 303 (2)

Schriesheim: 279 (3)

Weinheim: 1207 (38)