Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Dienstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden. Wie das Landratsamt mitteilte, handelte es sich den neu gemeldeten Verstorbenen um drei Frauen. Zwei von ihnen waren zwischen 80 und 90 Jahre alt, die Dritte starb mit über 90 Jahren.

Hoffnung, dass die corona-bedingten Todeszahlen zurückgehen, macht die vergleichsweise geringe Zahl der gemeldeten neuen Fälle: Sie lag am Dienstag bei „nur“ noch 21. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis sank auf 87,4. Insgesamt hatten sich innerhalb einer Woche kreisweit 479 von rund 548 000 Einwohnerinnen und Einwohnern infiziert. In den 26 Tagen seit Jahresbeginn waren es 2212 Personen. Zum Vergleich: Im Dezember wurden laut Kreis-Statistik 5081 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Wegen einer nachgewiesenen Infektion noch in Quarantäne waren am Dienstag 710 Personen.

Im Folgenden die Zahlen aus den Städten und Gemeinden (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 332 (19)

Heddesheim: 332 (8)

Hirschberg: 243 (3)

Ilvesheim: 242 (16)

Ladenburg: 280 (11)

Schriesheim: 259 (1)

Weinheim: 1093 (50)