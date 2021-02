Neckar-Bergstraße. Um die Themen Landwirtschaft, Regionalität, Tierwohl und gesunden Ernährung geht es an diesem Dienstagabend, wenn die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi zu einer Veranstaltung per Livestream mit Sternekoch Franz Keller und dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Patrick Rapp aus dem Küchenstudio proform in Weinheim einlädt. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Link zum Livestream: https://youtu.be/M8zYH4Pzx8Q

Eine weitere interessante Veranstaltung findet am kommenden Freitag ab 20 Uhr statt. Der ehemalige Bundes-Umweltminister Klaus Töpfer und der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung diskutieren über das Thema „Wie sieht eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft aus?“ – natürlich digital.