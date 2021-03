Heidelberg. Die Heidelberger Ausbildungstage finden erstmals digital statt. Am Dienstag, 16. März, stellen sich online mehr als 30 regionale Betriebe vor und geben Einblicke in Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten. Interessierte können sich per Mail bis 15. März anmelden – aktuell liegen dem Amt für Schule und Bildung bereits über 500 Anmeldungen vor. Wer dabei sein will, sendet eine Mail an: corinna.uebel@heidelberg.de. Mit der Bestätigung wird laut Stadt ein Zugangscode übermittelt. Telefonische Infos gibt es unter 06221/ 5 83 20 23.

