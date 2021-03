Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Sinsheim - Polizei mit starken Kräften vor Ort

Sinsheim. Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Sonntagmittag in Sinsheim demonstriert. Die Polizei ist vor Ort, um die angemeldete Versammlung zu überwachen. Kurz nach 13 Uhr twitterte die Polizei, dass die Obergrenze an Teilnehmern erreicht wurde. Es würden keine weiteren Personen mehr auf das Gelände zugelassen. Weitere Teilnehmer sollten konsequent abgewiesen werden. Auf Twitter bat die Polizei, dass sich weitere Demonstranten, die auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände waren, den Rückweg anzutreten.

Teilweise hätten sich Teilnehmer auf anderen Wegen Zugang zum Gelände verschaffen wollen. „Und nein, da wir auch Personen rund herum auf den Feldern feststellen: Es gibt auch keine anderen Zugänge zur Veranstaltung, wir kontrollieren rund ums Gelände!“ hieß es in einer weiteren Twitter-Meldung der Polizei.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags habe die Polizei immer wieder Spontanversammlungen außerhalb des Versammlungsgeländes festgestellt. So wurde eine solche mit rund 500 bis 600 Teilnehmern in der Sinsheimer Innenstadt aufgelöst. Auf Twitter kündigten die Beamten bei Nichtbefolgung der Maßnahmen Platzverweise und eine Gewahrsamnahme der Demonstranten an. Nach Rücksprache der Polizei mit der Versammlungsbehörde waren keine Spontanversammlungen gestattet.

Bis zum Nachmittag seien außerhalb des Veranstaltungsgeländes rund 460 Fahrzeuge und über 950 Personen kontrolliert worden. Dabei seien rund 100 Verstöße gegen die Corona-Verodnung festgestellt worden.

Die Polizei achtet bei dem Einsatz unter anderem auch auf die Einhaltung der Versammlungsmaßnahmen. Wegen der Corona-Pandemie gelten spezielle Auflagen, die ebenso überwacht werden.