Ludwigshafen. In einem Bereich der Industriestraße haben sich am Samstagmittag mehrere Menschen zu einer sogenannten "Querdenker"-Demo versammelt. Wie ein "MM"-Redakteur berichtete, standen einige Menschen auf dem Gehweg und hielten dabei Schilder mit Parolen wie "Systemwechsel - Merkel Lüge - Es reicht!" oder "Arbeitslos - Enteignet - Versklavt" in den Händen.

Laut dem zuständigen Polizeiführer vom Dienst (PvD) sei die Demo bei der Stadt Ludwigshafen zuvor angemeldet worden, in Sachen Organisation sei jedoch der Kommunale Vollzugsdienst zuständig: "Wir sind unterstützend im Einsatz", so der PvD gegenüber dem Mannheimer Morgen. Der Kommunale Vollzugsdienst selbst konnte auf Anfrage dieser Zeitung zum Zeitpunkt der Berichterstattung keine genaueren Angaben zur Corona-Gegner-Demo in der Industriestraße machen.

Die Demonstration wurde gegen etwa 12.30 Uhr beendet.