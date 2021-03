In Ladenburg besteht für Bürger über 80 Jahre eine Impfmöglichkeit gegen das Corona-Virus am 29./30. März (erste Impfung) sowie am 3./4. Mai (zweite Impfung) in der Lobdengauhalle. Nach Rückmeldung des Rhein-Neckar-Kreises vom Freitag dürfen nun auch Menschen, die über 70 Jahre alt sind, dieses Angebot in Anspruch nehmen, schreibt die Stadt. Interessierte können sich telefonisch von Montag, 22. März, bis Donnerstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr unter der 06203/70-168 oder 06203/70-104 melden oder per E-Mail an info@ladenburg.de. Die Voraussetzungen sind: Erreichen des 70. Lebensjahres; Einschränkungen in der Mobilität; keine Möglichkeit mit Unterstützung durch ein Familienmitglied oder einen Helfer einen Impftermin in einem der Impfzentren wahrzunehmen; es wurde noch kein Impftermin vereinbart oder durchgeführt.

Edingen-Neckarhausen: Bei den Aktionen am 25. und 26. März in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen können sich alle ab 70 impfen lassen. Voraussetzung dafür ist aber eine Anmeldung bei der Gemeinde unter Telefon 06203/80 82 29 oder 80 82 43. Die Zahl der Termine ist begrenzt, die Vergabe erfolgt nach Angaben von Bürgermeister Simon Michler in der Reihenfolge der Anrufe.

Ilvesheim: Am 31. März wird in der Mehrzweckhalle geimpft (Zweittermin 5. Mai). Priorität haben Senioren über 80, jüngere Senioren werden je nach Verfügbarkeit von Impfdosen telefonisch kontaktiert, wie Bürgermeister Andreas Metz erklärt.

Schriesheim: Ein entsprechendes Angebot wird es auch in Schriesheim geben, das bestätigte Bürgermeister Hansjörg Höfer. „Wir werden uns am Montag in der Verwaltung dazu besprechen“, sagte Höfer. Danach gebe man Details bekannt.

Hirschberg: Impftermine sind am 3. April und 8. Mai in der Heinrich-Beck-Halle vorgesehen. „Nachdem wir darüber informiert wurden, dass auch unter 80-jährige geimpft werden können, wenn die Kapazität durch die ursprüngliche Zielgruppe nicht ausgeschöpft wird, werden wir am Montag das weitere Vorgehen planen“, erklärte Bürgermeister Ralf Gänshirt auf Nachfrage: „Unser Ziel wird es sein, alle möglichen Impftermine zu belegen.“

Heddesheim: Die Gemeinde bietet den ersten Vor-Ort-Impftermin in der Nordbadenhalle am 27./28. März an. Die über 80-Jährigen wurden dazu angeschrieben. Weil noch Kapazitäten frei sind, werde nun der Kreis erweitert, erklärt Bürgermeister Michael Kessler: „Ab Montag werden alle angeschrieben, die bis zum 30. Juni 2022 das 80. Lebensjahr vollenden.“ Weitere Infos kommen per Post. Oberstes Ziel sei, die vorhandenen Impfmöglichkeiten zu nutzen. Kessler betont, die Vorgehensweise entspreche der Vereinbarung zwischen Kommunen und Landrat vom Freitag. (agö/sko/hje)