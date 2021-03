  Corona-Ausbruch bei Lebenshilfe in Heidelberg, Hockenheim und Sandhausen

Rhein-Neckar. Bei der Lebenshilfe Heidelberg sind insgesamt 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist. Demnach verteilen sich die Fälle auf verschiedene Wohnbereiche in Heidelberg, Hockenheim und Sandhausen. Die betroffenen Wohngebäude stehen nun unter Quarantäne. Ein Besuchsverbot wurde erlassen. Außerdem wurde die Arbeit einzelner Arbeitsgruppen in den Werkstätten eingestellt.

Bei einer Person wurde eine Infektion mit der britischen Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen. Deswegen wurden 50 Personen in verschiedenen Hausarztpraxen getestet. Dem weiteren Umfeld, ebenfalls rund 50 Personen, sei ein niederschwelliges Testangebot unterbreitet worden.