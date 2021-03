Die Bürger von Hirschberg haben entschieden: Die Erweiterung des Gewerbeparks an der Autobahn kann kommen. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmten 48 Prozent der Wähler für den Vorschlag, das Vorhaben zu kippen, 52 Prozent waren dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,9 Prozent. Damit steht fest, dass das Gewerbegebiet um zehn Hektar erweitert werden kann.

Ein Drehbuch für einen Krimi hätte nicht spannender sein können. Es ging hin und her. Mal lagen die Gegner der Erweiterung vorne, dann wieder die Befürworter. Gegen 20 Uhr gab der Bildschirm im Eingangsbereich des Rathauses abermals seinen Geist auf. Zwölf von 13 Wahlbezirken waren ausgezählt. Nur das Ergebnis des Briefwahlbezirks in Großsachsen fehlte noch. Einige Interessierte warteten vergeblich.

Bürgermeister Ralf Gänshirt öffnete das Fenster zu seinem Büro und meinte nur, dass der Bildschirm gerade in den „Schlafmodus“ übergegangen sei. Wenige Sekunden später tauchte er vor der Rathaustür auf und verkündete das Ergebnis. 218 Stimmen haben demnach den Ausschlag gegeben.

Das Lager der Befürworter der Erweiterung des Gewerbegebiets um zehn Hektar setzte sich somit durch. Hierzu musste man mit Nein stimmen, was am Ende 2813 Wähler (52 Prozent) taten. Mit Ja stimmten 2595 Wähler (48 Prozent). Dieses Ja hätte bedeutet, dass der Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2020 zur Erweiterung aufgehoben wird. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 69 Prozent, was der Rathauschef als „toll“ bezeichnete. „Auch wenn am Ende nur 218 Stimmen den Ausschlag gaben. Dennoch ist es ein knappes und klares Ergebnis“, sagte er Rathauschef in einer ersten Stellungnahme. Gänshirt hätte sich ein deutlicheres Ergebnis gewünscht.

Erleichtert sei er aber, dass man nun ein Votum habe. Fatal wäre es aus seiner Sicht gewesen, wenn das Quorum nicht zustande gekommen wäre. Der Bürgermeister, der Befürworter der Erweiterung ist, zeigte sich zudem erleichtert darüber, dass das Verfahren nun weitergehen könne.

Sehr besorgt äußerte sich der Hirschberger Bürgermeister über die in den vergangenen Monaten entstandene Gräben am Ort zwischen Gegnern und Befürwortern der Erweiterung: „Das wird dauern, bis wir wieder zur Normalität übergehen könne. Dies zeigte sich auch beim letzten Bürgerentscheid zur Gemeinschaftsschule.“

Dialog ganz wichtig

Manfred Maurer, Vertreter der Bürgerinitiative, akzeptierte die Niederlage und meinte, dass alle Beteiligten in den letzten Monaten dazugelernt hätten. „Ich sehe den Bürgerentscheid als einen Erfolg für die Demokratie und für alle Hirschberger. Wir müssen daher den Dialog weiterführen“, sagte Maurer und fügte hinzu, dass er nicht enttäuscht sei.

Denn das Hauptziel der Bürgerinitiative gegen die Erweiterung sei es gewesen, den Dialog zu fördern und die Argumente auszutauschen. Der BI hoff nun, dass der Gemeinderat und die Verwaltung ihrer Verantwortung gerecht werden. Maurer wünschte sich daher einen weiteren Dialog und appellierte an ein weiteres Aufeinanderzugehen bei dieser umstrittenen Erweiterung