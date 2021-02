Ladenburg. Für die Landtagswahlen am 14. März können die Briefwahlunterlagen in Ladenburg auch online beantragt werden. Entweder über den auf dem Wahlschein gedruckten QR-Code oder über den Link http://bit.ly/3akuE2n. Aber auch per E-Mail an wahlen@ladenburg.de unter Angabe folgender Daten: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift. Es geht natürlich auch schriftlich (auch Fax), bitte Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift angeben. Und auch persönlich während der Öffnungszeiten des Rathauses nach Anmeldung an der Pforte.

