Lampertheim. Ein Autofahrer hat am gestrigen Donnerstag den Walking-Stock einer Frau erfasst und diese dabei am Handgelenk verletzt. Laut Polizei war die 51-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Karlsbader Straße auf einem Feldweg in Richtung Wattenheimer Weg unterwegs, als sich von hinten ein Auto näherte. Dieses erfasste den Walking-Stock der Frau und verletzte sie so am Handgelenk. Zunächst hielt der Autofahrer an, fuhr dann aber nach einem kurzen Gespräch mit der Frau weiter.

AdUnit urban-intext1

Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach dem Autofahrer, der am Unfall beteiligt war sowie nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.