Rhein-Neckar. Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei St. Leon-Roth sind am Donnerstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf mehrere Fahrzeuge im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Mannheim verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein 59-jähriger Kleintransport-Fahrer habe zu spät reagiert und fuhr einem 22-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Dessen Wagen wurde dadurch auf den VW einer 24-Jährigen geschoben und der wiederum auf einen BMW mit einer 51-jährigen Frau am Steuer. Bei dem Zusammenstoß zogen sich nach Angaben der Polizei die Fahrer des Mercedes und des VW leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Kleintransporter, der Mercedes und der VW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Laut Polizei war der linke Fahrstreifen bis 12.30 Uhr gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

