Einen außergewöhnlichen Wahlkampfabend zum Thema Impfen hat Uli Sckerl erlebt: Der Landtagsabgeordnete der Grünen hatte zwar einen „alten politischen Weggefährten“ eingeladen. Doch der Wieslocher Kinder- und Impfarzt sowie langjährige Grünen-Stadtrat Gerhard Veits hielt sich deshalb nicht etwa mit Kritik zurück. Vielmehr legte er in der Videokonferenz – nach guten Wünschen für Sckerl am Wahltag – den Finger auch in die Wunde: „Wir sind beim Impfen im Schneckentempo unterwegs.“

Obendrein monierte Medizinerkollege Stefan Bilger (Dossenheim), der in regionalen Impfzentren tätig ist, jüngste Entwicklungen bei der Impfreihenfolge: „Dass jetzt 40-jährige Sportlehrer geimpft werden, aber schwerkranke 65-Jährige noch nicht, das kann nicht sein.“ Sckerl steckte die „konstruktive Kritik“ weg und räumte ein: Es gebe jede Menge Punkte, wo es noch hake. „Aber es gibt für all das auch keine Blaupause“, so Sckerl. Das ließ wiederum Veits dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen im Landtag aber nicht durchgehen: „Nur zu sagen, so etwas haben wir noch nicht erlebt, ist nicht ausreichend.“ Veits fügte hinzu: „Ob wir im Sommer erfolgreich sind, entscheidet sich jetzt mit den richtigen Weichenstellungen.“ Dass man daran arbeite und bereits einiges davon umsetze, was auch Veits und Bilger forderten, versicherte Sckerl. Er kündigte das Pilotprojekt „Hausärzte impfen“ an. Und es werde „kommunale Impfteams“ mit Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz und andere karitative Organisationen geben.

Er wolle jedoch nicht diskutieren, sondern Raum für Fragen bieten. Den räumten die beiden von mehreren Chat-Teilnehmern gelobten Ärzte auch ein, doch zuvor sagte Veits voraus: „Im April ist das, was wir an Impfstoffmengen erwarten, so groß, dass es weit über das hinausgeht, was die Impfzentren leisten können.“ Veits’ und Bilgers Appell: Die Impfzentren müssten deshalb über den 30. Juni hinaus betrieben und die Abläufe dort vereinfacht werden. Über „Härtefälle und Einzelschicksale“ sollten Impfärzte vor Ort entscheiden dürfen. Zusätzlich müssten Betriebsärzte und Krankenkassen mit ins Boot. Man müsse „Impf-Tage vor Ikea“ machen. Nur so ließen sich nach Berechnungen Veits’ wirklich 70 Prozent der Bevölkerung impfen, um Herdenimmunität zu erreichen.

Wie „real und gefährlich“ das Virus sei, veranschaulichte Veits ebenso. In der ersten Corona-Welle hierzulande habe er in seiner Praxis „nicht ein Kind positiv abgestrichen“. Jetzt, in der zweiten Welle, seien es wegen der gefährlicheren britischen Virus-Mutationen pro Woche zwei Kinder. Für Veits steht fest: „Die Impfung ist der einzige Ausweg aus der Krise.“ Über die von der EU zugelassenen Vakzine sagte Veits: „Egal, mit was sie geimpft werden: Es ist ein hervorragender Schutz.“ Sckerls Fazit lautet: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Impfstrategie flüssiger wird.“