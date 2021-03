  Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen in Millionenhöhe

Stuttgart. Das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermitteln wegen gewerbsmäßigen Betruges gegen ein Krankentransportunternehmen mit mehreren Niederlassungen in Baden-Württemberg. Nach Angaben der Behörden wird den (ehemaligen) Geschäftsführern ein Betrug in Millionenhöhe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen vorgeworfen. Sie sollen ihre Mitarbeiter angewiesen haben, mehrere Personen gleichzeitig zu transportieren, und die Fahrten später als Einzelfahrten abgerechnet haben.

Gegen einige der Unternehmen wurde zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet. Die seit 2018 andauernden Ermittlungen richten sich gegen fünf Beschuldigte im Alter zwischen 36 und 43 Jahren.

Am Dienstag durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft verschiedene Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz und stellten umfassendes Beweismaterial sicher, das der weiteren Auswertung bedarf.

