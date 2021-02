Hessen. Binnen eines Tages sind in Hessen knapp 900 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Mit 888 registrierten Fällen lag die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen damit am heutigen Freitag bei 175 378, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 64 auf 5114. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner, ging weiter zurück und lag hessenweit bei 84.

AdUnit urban-intext1

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Donnerstag in Hessen 388 Covid-19-Patienten behandelt. 185 davon wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1854 von 2119 Intensivbetten belegt.