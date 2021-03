Mannheim. Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Oststadt von einer Gruppe junger Männer überfallen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Theodor-Heuss-Anlage, in Höhe des Rhein-Neckar-Stadions von vier bis fünf jungen Männern aufgefordert worden, seinen Geldbeutel herauszuholen. Als er dies verweigerte, sei er von ihnen niedergeschlagen worden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-3310 zu wenden.

