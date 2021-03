Das Ergebnis der Landtagswahl im Rhein-Neckar-Kreis ist amtlich. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit. Am Vormittag hatte der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz des stellvertretenden Kreiswahlleiters Frank Grünewald getagt und die Ergebnisse in den vier Wahlkreisen 37 (Wiesloch), 39 (Weinheim), 40 (Schwetzingen) und 41 (Sinsheim) offiziell bestätigt.

Nachdem das Kommunalrechtsamt seit Montag daran gearbeitet hatte, die 604 Wahlniederschriften der 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zu überprüfen, wird das Gesamtergebnis in den Wahlkreisen nun der Landeswahlleiterin übermittelt.

253 841 Stimmen abgegeben

Nach Angaben des Landratsamts wurden in allen 54 Kommunen insgesamt 253 841 Stimmen abgegeben. Davon hätten lediglich acht Stimmen einer Korrektur bedurft, wie der Kreiswahlausschuss durch Beschluss feststellte. So wenige Beanstandungen bezeichnete Grünewald der Mitteilung zufolge als „ein sehr gutes Ergebnis, das für die Qualität und Leistungsfähigkeit der Wahl- und Briefwahlvorstände vor Ort spricht.”

Genau 395 388 Wahlberechtigte gibt es laut Behörde kreisweit. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 64,2 Prozent. Das sind acht Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl 2016 (72,2 Prozent).

Auf Rekordniveau lag im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Zahl der Briefwähler: 137 571 Bürgerinnen und Bürger entschieden sich für diese Form der Stimmabgabe. Sie lag in jedem der vier Wahlkreise bei über 52 Prozent, ins-gesamt im Rhein-Neckar-Kreis bei 54,1 Prozent. Das Endergebnis im Überblick kann auf der Internetseite des Rhein-Neckar-Kreises abgerufen werden: www.rhein-neckar-kreis.de/ltwbw21. agö/red

Info: Dossier zur Landtagswahl: www.mannheimer-morgen.de