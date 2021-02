Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Freitag 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwischen Donnerstag und Freitag gab es keinen weitereren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Aktuell mit dem Virus infiziert sind 610 Menschen. Sie werden als aktive Fälle bezeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Kreis aktuell bei 51,6 (Stand Freitag). Das ist der niedrigste Wert seit 23. Oktober.

AdUnit urban-intext1

Die Inzidenz-Entwicklung in den vergangenen Wochen zeigt trotz einiger Aufs und Abs nach unten. Das zeigt ein Vergleich mit den Freitagen der Vorwochen. Am 29. Januar lag die Inzidenz bei 80,5, eine Woche darauf bereits bei 71,7. Am 12. Februar, sank sie jedoch nur auf 68,6, in der Folgewoche fiel sie aber wieder stärker – und zwar auf 54,7. Und so sieht die Lage in den einzelnen Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße aus (vorn die Gesamtzahl der Infektionen seit März 2020, in Klammern stehen die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 383 (3)

Heddesheim: 361 (9)

AdUnit urban-intext2

Hirschberg: 259 (2)

Ilvesheim: 260 (5)

AdUnit urban-intext3

Ladenburg: 303 (4)

AdUnit urban-intext4

Schriesheim: 276 (1)

Weinheim: 1195 (41)