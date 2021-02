Das ist doch mal etwas: Den dritten Tag infolge sind am Dienstag im Rhein-Neckar-Kreis keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt geworden. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag mit 23 zwar über dem Wert der Vorwoche (6 Neu-Fälle) und gleichauf mit dem Dienstag vor zwei Wochen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz bleibt es aber im Wochenvergleich beim Trend nach unten: 55,4 meldete das Landratsamt jetzt – vorigen Dienstag waren es noch 61,6. Der Wert gibt an, wie viele Neuansteckungen innerhalb von sieben Tagen es rechnerisch bei 100 000 Einwohnern gab.

Insgesamt wurden in den ersten 23 Tagen des Monats 1051 Neuansteckungen gemeldet – im Januar waren es im gleichen Zeitraum fast doppelt so viele (2093). Vom 1. bis 23. Dezember hatte sich sogar nahezu die vierfache Anzahl an Personen (3859) mit Sars-CoV-2 infiziert.

Im Folgenden Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße, vorn die Zahl aller bisher gemeldeten Corona-Fälle, in Klammern die der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 381 (1)

Heddesheim: 359 (8)

Hirschberg: 257 (0)

Ilvesheim: 257 (3)

Ladenburg: 302 (7)

Schriesheim: 276 (4)

Weinheim: 1172 (28)