Haßloch. Drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren sind am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr von der Polizei hinter der Haßlocher Realschule Plus kontrolliert worden. Weil sie aus drei Haushalten stammten und sich zudem nicht an die Abstandsregeln hielten, wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Bei einer der 14-Jährigen fanden die Beamten zudem Marihuana. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren beantworten.