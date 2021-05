Was Rechtsberatung online taugt

Berlin. Wer hat nicht schon einmal eine knifflige Rechtsfrage gegoogelt, dabei viel Zeit vergeudet und nichts gefunden. Eigentlich müsste man einen Anwalt fragen. Aber wie stellt man das an – ohne gleich viel Geld los zu sein? Noch ist ja unklar, ob man tatsächlich im Recht ist und ob es sich überhaupt lohnt. Das Gute ist: Viele Anwälte bieten inzwischen eine rechtliche Ersteinschätzung kostenlos an. Es ist nur wichtig, einen passenden Juristen zu finden. Denn die sind oft hoch spezialisiert, der eine kennt sich vielleicht bestens im Familienrecht aus, die andere im Miet- oder Arbeitsrecht, wieder andere im Versicherungs- oder Bankrecht. Zur leichteren Auswahl gibt es Vermittlungsportale für Anwälte.

AdUnit urban-intext1

Kurze Gratis-Gespräche

Für eine schnelle, kostenlose Anwaltsauskunft empfiehlt der Geld-Ratgeber Finanztip drei Portale, nämlich Klugo, Advocado und Yourxpert. Sie vermitteln Rechtsanwälte, die als besonderen Service ein kurzes Gratis-Gespräch anbieten. Das ersetzt keine umfangreiche Beratung, kann aber trotzdem nützlich sein. Auf der Website der Anwaltsvermittler können alle, die einen Rechtsrat suchen, ihre Frage eingeben, ein Dokument wie etwa den betreffenden Vertrag oder eine Rechnung hochladen und erhalten dann idealerweise eine telefonische Rechtsauskunft von einem Anwalt in der Nähe – eine gute und einfache Möglichkeit, sich schlauzumachen.

Rechner informiert zu Kosten Um eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wie teuer ein Rechtsstreit wird, hilft zum Beispiel der Rechner vom Anwaltssuchservice. Nutzerinnen und Nutzer finden ihn online unter folgender Adresse: https://bit.ly/3vqNT1V Dort gibt man an, wie hoch der Streitwert ist, und der Rechner ermittelt, wie viel der Anwalt in Rechnung stellen wird. So lässt sich auch das Risiko eines Prozesses einschätzen: Was eine Niederlage vor Gericht kosten würde, wenn man auch die Anwaltskosten des Gegners bezahlen muss. zrb

Das Portal Klugo mit Sitz in Köln hat Finanztip besonders überzeugt. In der Stichprobe erhielten die Testklienten über das Portal jeweils einen von 100 registrierten Rechtsanwälten vermittelt, der die Rechtsfrage fundiert beantwortete. In den persönlichen Gesprächen gab die Anwältin jeweils konkrete Hilfestellung für die nächsten möglichen Schritte. Mit Eigenwerbung hielten sich die Rechtsanwälte zurück, konzentrierten sich auf die Auskunft – so, wie man es sich wünscht.

Manchmal findet sich über die Portale auch kein passender Anwalt, ein Anspruch auf Auskunft besteht nicht, aber einen Versuch ist es wert. Es kann sein, dass der Rechtsanwalt nach dem Gespräch ein Angebot für eine kostenpflichtige Beratung schickt, denn für die teilnehmenden Anwälte ist das eine Form der Kundengewinnung.

AdUnit urban-intext2

Finanztip hat das nicht kritisch bewertet: Vielleicht möchte der Fragesteller ja nach dem Gespräch tatsächlich, dass der Anwalt ihn weiter vertritt. Wichtig dabei: Als Fragesteller verpflichtet man sich durch die Erstberatung zu nichts. Selbstverständlich ist es auch möglich, einen anderen Anwalt zu nehmen.

Manchmal lässt sich der Konflikt mit den anwaltlichen Hinweisen aber auch selbst regeln. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann als Versicherter häufig eine Anwaltshotline nutzen und so eine rechtliche Ersteinschätzung bekommen. Das ist bequem, man wartet nicht lange auf einen Termin und die Auskunft kann von Nutzen sein. Bei diesem Zusatzservice sollte man als Fragesteller allerdings im Hinterkopf haben, dass eine Versicherung bei unklaren Fällen schon aus Kostengründen tendenziell davon abraten würde, den Rechtsweg zu gehen.

AdUnit urban-intext3

Ohne Rechtsschutzversicherung ist es wichtig, die Kosten einschätzen zu können, die ein Anwalt verlangt. Da die Gebühren im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz festgelegt sind, lassen sie sich vorab gut kalkulieren. Nach sieben Jahren hat der Gesetzgeber Anfang des Jahres die Anwaltsgebühren um ein Zehntel erhöht. Anders als bei vielen anderen Dienstleistungen lohnt sich kein Preisvergleich. Der Rechtsanwalt darf nicht weniger berechnen als in der Gebührenordnung festgelegt. Er darf allerdings mehr Geld verlangen, als im Gesetz steht – und zum Beispiel nach Zeitaufwand abrechnen. Damit muss ein Mandant einverstanden sein, allerdings kann ein Anwalt das Mandat natürlich ablehnen.

AdUnit urban-intext4

So oder so: Es kommt bei der Suche eher darauf an, eine gute Anwältin zu finden. Drei Werte sind für die Berechnung der Kosten entscheidend: Erstens der Streitwert – das ist in der Regel der Eurobetrag, um den insgesamt gestritten wird. Zweitens die Gebühr, die beim entsprechenden Streitwert anfällt (bei einem Streitwert bis 500 Euro beläuft sich die Gebühr auf 49 Euro; bei einem Streitwert bis 5000 Euro fällt eine Gebühr von 334 Euro an). Drittens die Anzahl der Gebühren, die der Anwalt für seine einzelnen Tätigkeiten verlangen darf: etwa dafür, dass er eine Einigung erzielt oder einen Termin bei Gericht wahrnimmt. zrb

Der Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der Finanztip-Stiftung.