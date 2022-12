Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Leser*innen,

ein Schüler oder eine Schülerin soll nicht Gedanken, sondern denken lernen. Das war schon die Überzeugung von Immanuel Kant, als er selbst als Lehrer unterrichtete. Was vor 250 Jahren noch als revolutionär galt, ist heute Grundlage für modernen Unterricht. Uns ist bewusst, welche wichtigen Schlüsselqualifikationen freie Meinungsbildung und selbstständiges Denken sind und wie sehr sie den Ausschlag geben für Motivation und Lernerfolg.

Wenn Sie also jetzt darüber nachdenken, wie es für Ihr Kind nach der Grundschule weitergehen soll, dann fragen Sie zuerst ihr Kind selbst nach seinen Wünschen und Interessen und dann schauen Sie sich vielleicht zusammen diesen sicher hilfreichen Schulratgeber an und entscheiden gemeinsam, welche Schule die richtige ist.

Der Maßstab für eine gute Wahl liegt in der individuellen Persönlichkeit Ihres Kindes, bei seinen Interessen und jeweiligen Potenzialen, mit Blick auf die Begabungen und die persönlichen Bedürfnisse. Ihr Kind steht dabei im Mittelpunkt.





Sie möchten die einzelnen Schulen in der Region miteinander vergleichen und Ihre Favoriten in einer Liste übersichtlich abspeichern? Dann besuchen Sie mannheimer-morgen.de/schulratgeber.

Alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer Biografie sollen die gleichen Chancen auf eine gelingende Schul- und Erwerbsbiografie haben. Bei der Wahl der weiterführenden Schule kann auf ein vielfältiges Schulangebot in Mannheim zurückgegriffen werden. Unterschiedliche Schulformen, Schwerpunkte, Fremdsprachen, Kooperationen, Fördermöglichkeiten und umfassende Vorbereitung auf den Beruf oder ein Studium – die Ausrichtungen sind so verschieden, dass sich für alle Schüler*innen, die passende Schule findet. Das Ziel dabei ist es, den für Ihr Kind bestmöglichen Bildungsabschluss zu ermöglichen an Schulen, in denen Schüler*innen gerne lernen.

Das Bildungssystem in Baden-Württemberg bietet ganz unterschiedliche Wege mit vielen Abzweigungen um flexibel auf die Lernbiografien, Lebenswelten und persönliche Entwicklung von Schüler*innen zu reagieren. Nach einem ersten Schulabschluss kann die Option wahrgenommen werden, einen höheren Abschluss anzustreben oder mit einer Ausbildung in das Berufsleben zu starten. Die Stadt unterstützt Schüler*innen und Schulen dabei durch Schulsozialarbeit, Ausbildungslots*innen, das Mannheimer Unterstützungssystem Schule (MAUS), die Kinder- und Jugendakademie, die Stadtbibliothek, die Musikschule und durch viele weitere Angebote, die Kinder hinsichtlich ihrer Talente und Stärken fördern und die Schule als Bildungs- und Lebensort ergänzen.

Der Schulratgeber soll Ihnen als erste Orientierung, als ein Schritt hin zu einer wichtigen Entscheidung dienen. Wenn Sie dann eine Vorauswahl getroffen haben, schauen Sie sich die Schulen am besten vor Ort an. Tage der offenen Tür bieten eine gute Möglichkeit einen direkten Einblick in den Schulalltag zu bekommen.

Die richtige Wahl der Schule bedeutet auch, dass Schüler*innen gerne zur Schule gehen und sich mit dem Schulleben identifizieren können. Schulen sind viel mehr als nur Orte des Lernens. Hier werden Freundschaften geschlossen und Interessen geweckt. Orte an denen Kinder zu mündigen Bürger*innen unserer Gesellschaft werden und lernen selbstständig zu denken und zu handeln. Dafür müssen sich Kinder an ihrer Schule wohl und zuhause fühlen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim nächsten Schritt auf dem Bildungsweg Ihres Kindes, eine gute Wahl und einen fröhlichen Start in die weiterführende Schule.

Herzlich

Dirk Grunert

Bürgermeister Bildung, Jugend, Gesundheit der Stadt Mannheim