Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

ob als Kinder oder als Erwachsene: Wer eine gute Entscheidung treffen will, sollte sich Zeit und Ruhe nehmen. Genau dafür gibt es diesen „Schulratgeber“! Denn die Frage, welche weiterführende Schule für ein Kind die richtige ist, hängt von so vielen, individuellen Faktoren ab. Wir wollen Euch und Ihnen mit dem Ratgeber Orientierung bieten, es geht immerhin um nicht weniger als eine gute Zukunft für jedes Kind.

Die Schule ist einer der Lebensmittelpunkte von Kindern und Jugendlichen. Hier lernen sie nicht nur, hier leben sie auch. Sie finden Freundinnen und Freunde; sie finden hier heraus, wie sie mit Erfolgen und Misserfolgen wachsen, und wie der Austausch mit Menschen und immer wieder neuen Themen sie herausfordert und stärkt.

Hier geht es zum Überblick der Schulen



Sie möchten die einzelnen Schulen in der Region miteinander vergleichen und Ihre Favoriten in einer Liste übersichtlich abspeichern? Dann besuchen Sie mannheimer-morgen.de/schulratgeber.

Damit die Schule ein solcher Ort des Wachsens wird, sollte sie zu den Schülerinnen und Schülern ganz individuell passen. Wir wissen alle: Jedes Kind hat besondere Fähigkeiten und Begabungen. Manche fühlen sich in handwerklichen oder technischen Bereichen sicher, manche entwickeln schon früh akademische Interessen. Ganz unabhängig von den inhaltlichen Profilen weiß jede Familie: Der Schulbesuch sollte auch praktikabel sein: Ist die Schule gut erreichbar mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn? Die entscheidenden Fragen bleiben gleichwohl: Welche Schule kann mein Kind optimal fördern – und wie muss eine Schule sein, damit mein Kind sich dort wohl fühlt?

Sie werden sehen: In Mannheim findet sich für jedes Kind die passende weiterführende Schule. Daher bitte ich Sie, ausführlich von unserem Ratgeber Gebrauch zu machen. Er bietet ein umfassendes Bild von allen weiterführenden Schulen und präsentiert auf einen Blick die wichtigsten Informationen, damit Sie die unterschiedlichen Profile vergleichen können. Zusätzlich haben die Schulleitungen und Elternbeiräte kurze Vorstellungstexte für Sie verfasst, damit Sie mehr über die jeweiligen Schwerpunkte erfahren.

Mehr zum Thema Interview Experten-Tipp: „Mit dem Kind regelmäßig über die Schule sprechen“ Mehr erfahren Erweiterte Funktion für Registrierte Online-Datenbank: Überblick der weiterführenden Schulen in der Metropolregion Mehr erfahren

Und nun liegt es an Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler! Im gemeinsamen Gespräch, im Abwägen und Diskutieren oder auch mit einer schriftlichen Pro- und Kontra-Liste wird sich zeigen, wie es nun in den kommenden Schuljahren weitergehen soll. Ich glaube aber auch, solange ein Kind mit Lust am Lernen und Freude am Austausch mit anderen zur Schule geht, kann nicht viel schiefgehen.

Auch diesen „Schulratgeber“ haben wir wieder in bewährter Kooperation mit der Stadt Mannheim und dem Fachbereich Bildung unter der Leitung von Lutz Jahre erstellt. Sie können auf den Ratgeber ganz entspannt auch digital zugreifen. Unter mannheimer-morgen.de/schulratgeber finden Sie als Abonnentin/Abonnent oder nach einer kostenfreien Registrierung weitere Informationen auch zu anderen weiterführenden Schulen in der Metropolregion.

Ich wünsche Ihnen eine kluge und bedachte Wahl und alles Gute für die Zukunft Ihres Kindes!

Herzliche Grüße

Ihr

Karsten Kammholz

Chefredakteur „Mannheimer Morgen“