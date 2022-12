Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

das sind jetzt aufregende Wochen, in denen in den Familien viele Gespräche geführt und Informationen und Argumente ausgetauscht werden. All das ist auch enorm wichtig – denn die Entscheidung über die weiterführende Schule ist eine wegweisende in der Entwicklung eines Kindes. Dieser „Schulratgeber“ soll Euch und Ihnen dabei eine Orientierung geben. Ausführlich und zugleich kompakt präsentieren wir in diesem Heft die wichtigsten Informationen, um die unterschiedlichen Profile der weiterführenden Schulen in Mannheim vergleichen zu können. Ergänzend dazu haben die Schulleitungen kurze Vorstellungstexte verfasst, damit Sie mehr über die jeweiligen Schwerpunkte erfahren können.

Hier geht es zum Überblick der Schulen



Sie möchten die einzelnen Schulen in der Region miteinander vergleichen und Ihre Favoriten in einer Liste übersichtlich abspeichern? Dann besuchen Sie mannheimer-morgen.de/schulratgeber.

Jedes Mädchen, jeder Junge hat individuelle Fähigkeiten, Interessen und Begabungen. Manche im handwerklichen oder technischen Bereich, andere sind schon kleine Wissenschaftler und wollen eine akademische Laufbahn einschlagen. Die gute Nachricht dabei ist: In Mannheim gibt es für jedes Kind die passende weiterführende Schule. Wir wollen Sie als Familie mit unserem Schulratgeber unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Aber vergessen Sie bitte eines bei den Überlegungen nicht: Eine Schule ist mehr als ein Ort zum Lernen. Sie ist der Ort, an dem man seine Freundinnen und Freunde trifft, sich in AGs engagiert. Die Schulklasse ist eine Gemeinschaft, mit der man Klassenfahrten unternimmt oder einen Schüleraustausch macht. Die Schule ist der Ort, an dem man mal überglücklich ist und mal verzweifelt, aber man ist immer Teil einer Gemeinschaft. Sie ist ein Lebensmittelpunkt von Kindern und Jugendlichen, in dem sie nicht nur lernen, sondern leben. Doch damit die Schule zu so einem Ort werden kann, muss sie zum Kind passen.

Mehr zum Thema Interview Experten-Tipp: „Mit dem Kind regelmäßig über die Schule sprechen“ Mehr erfahren Erweiterte Funktion für Registrierte Online-Datenbank: Überblick der weiterführenden Schulen in der Metropolregion Rhein-Neckar Mehr erfahren

Neben dem Schulprofil beeinflussen weitere wichtige Faktoren die Auswahl der Schule: Ist sie gut erreichbar mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn? Wohin wechseln die Klassenkameraden meines Kindes? Die wohl wichtigste Frage aber sollte sein: Welche Schule kann mein Kind optimal fördern?

Ein gutes Verhältnis zwischen Lehrpersonal und Eltern ist außerdem eine maßgebliche Stütze für den Lernerfolg eines Kindes. Doch den Alltag meistern, das muss Ihr Kind allein. Deswegen halte ich es für wichtig, dass Sie als Familie gemeinsam aktiv werden und jetzt über die schulische Zukunft diskutieren. So werden Sie automatisch die richtige Entscheidung treffen, die bei Ihrem Kind weiterhin Lust aufs Lernen weckt. Da bin ich mir sicher!

Mehr zum Thema Klasse 5 MM Ganz nah am Berufsalltag Mehr erfahren Schulratgeber Baden-Württemberg: Alle Schulformen im Überblick Mehr erfahren Optionen Das Schulsystem in Baden-Württemberg: Viele Wege zum Abschluss Mehr erfahren

Zusätzlich zu diesem Heft können auf diese Inhalte auch digital zugreifen: Unter www.mannheimer-morgen.de/schulratgeber finden Sie als Abonnentin und Abonnent des „Mannheimer Morgen“ alle Informationen. Sie können sich auch ohne Abonnement kostenfrei auf der Seite registrieren. Hier erhalten Sie auch weitere Informationen zu anderen weiterführenden Schulen in der Metropolregion. Unseren „Schulratgeber“ haben wir auch in diesem Jahr wieder in bewährter Kooperation mit der Stadt Mannheim und dem Fachbereich Bildung erstellt.

Ich wünsche Euch und Ihnen, dass Sie als Familie eine Wahl treffen, die den Bedürfnissen, Wünschen und Zielen ihres Kindes entspricht. Dieser nächste Schritt ist ein großer – aber keiner, vor dem man Angst haben sollte. Schule soll auch Spaß machen, und die Entscheidung für die richtige Schule auch!

Herzliche Grüße

Ihr

Karsten Kammholz

Chefredakteur „Mannheimer Morgen“