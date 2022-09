Reiseabbruch wegen Feuer

Berlin. In manchen Urlaubsregionen herrschen Rekordtemperaturen – teilweise drohen oder toben bereits heftige Waldbrände. Wer seinen Urlaub bereits geplant und gebucht hat, kann noch stornieren, die Reise abbrechen oder den Reisepreis senken.

Stornierung für Pauschalurlauber

Grundsätzlich haben Pauschalurlauber das Recht, ohne Gebühren zu stornieren, wenn ihre Reise durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände absehbar erheblich beeinträchtigt ist. Ein Brand in der Nähe des Hotels mit Asche und Rauch in der Luft wäre ein solcher Grund, sagt Rechtsanwalt Roosbeh Karimi aus Berlin.

Stornierungsoption buchen

Welche Rechte haben Reisende bei Waldbränden? © Daniel Reinhardt/dpa

Individualreisende könnten sich nicht darauf verlassen, kostenfrei zu stornieren. Das hänge davon ab, in welchem Land der Anbieter, etwa eine Fluggesellschaft, seinen Sitz hat und welche Gesetze dort gelten, so der Rechtsanwalt. In der Regel würden Urlauber ihr Geld vermutlich nicht wieder sehen. Am besten also schon vorab mit der Option „kurz vorher kostenfrei stornierbar“ buchen.

Beginnt die Reise erst in ein paar Wochen, gibt es auch für Pauschalurlauber und Urlauberinnen kein Recht auf kostenlose Stornierung. Rechtsanwalt Roosbeh Karimi rät, allenfalls kurzfristig zu stornieren. Denn es dürfte sich nicht sicher vorhersagen lassen, wann die Waldbrände in den Regionen gelöscht sein werden.

Veranstalter regelt Reiseabbruch

Treten im Pauschalurlaub die Probleme wie Waldbrände, Überschwemmungen oder andere Naturkatastrophen erst während der Reise auf, gibt es laut Nicole Bahn von der Verbraucherzentrale Bremen zwei Möglichkeiten: Die Urlauber können den Vertrag kündigen und die Heimreise antreten oder den Reisepreis mindern.

Den Vertrag kündigen Urlauber am besten, indem sie sich telefonisch an ihren Veranstalter wenden. Der müsse dann klären, wie und von wo aus die Rückreise erfolgt. Das Telefonat gelte als Kündigung.

Genauso ist die Frage zu klären, wie diese Heimreise im Detail abgesichert ist. Zusätzlich empfiehlt die Verbraucherschützerin Urlaubern zur eigenen Sicherheit, den Abbruch der Reise auch per E-Mail zu bestätigen.

Reisepreis mindern

Möchten Urlauber trotzdem in der betroffenen Region bleiben, greift die zweite Option . Dann können Urlauber versuchen, eventuell den Reisepreis zu mindern. Und zwar sobald einzelne Reiseleistungen wie Transport, Verpflegung und Unterkunft nicht mehr dem gebuchten Standard entsprechen.

Für Individualreisende gilt (nach deutschem Recht): Sie müssen die bereits gebuchten Leistungen wie Flug und Unterkunft dann nicht bezahlen, wenn diese nicht erbracht werden. dpa