Zukunftsjob Autobahn

Die Autobahnen sind unersetzlich für unseren Alltag. Über sie werden verschiedenste Güter transportiert und auch wir kommen mit dem Auto schneller von A nach B. Um der großen Anzahl an Fahrzeugen gerecht werden zu können, müssen neue Trassen entstehen. An der A 8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt planen Bauingenieure und Landschaftarchitekten der Autobahn GmbH eine solche mit zwei Brücken und zwei Tunneln, die die Wege künftig verkürzen sollen. Eine bautechnische Meisterleistung, für die die Autobahn GmbH weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Fachbereichen sucht.

An die 100 000 Fahrzeuge sind täglich auf vielbefahrenen Stecken unterwegs, davon rund 15 000 Lkw mit oft über 20 Tonnen Gewicht. Mit solchen Zahlen konnte beim Bau der Autobahnen im vergangenen Jahrhundert niemand rechnen. Dies hat zur Folge, dass sie nie für die heutigen Belastungen ausgelegt waren. Auf diese Tatsache reagiert die Autobahn GmbH, die seit Anfang 2021 alle Autobahnprojekte im Bundesgebiet betreut. So müssen viele Strecken verbreitert und Brücken saniert werden. Eine Mammutaufgabe für die Autobahn GmbH Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen sucht.

Unterschiedlichste Berufsbilder

Die Aufgabe ist komplex, denn es geht nicht nur ums Bauen, sondern auch um die Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz – so müssen Ausgleichsflächen und Grünbrücken, die garantieren, dass der Wildwechsel sich für Mensch und Tier stattfinden kann, angelegt werden. Für diese vielfältigen Aufgabenschwerpunkte bedarf es Ingenieure für Straßen-, Brücken- und Tunnelbau. Aber auch Landschaftsplaner, Betriebswirte und Juristen. Die sind gefragt, wenn es um Grunderwerb oder komplexe europäische Ausschreibungen von Bauprojekten geht. Und in den Autobahnmeistereien arbeiten Straßenwärter, die dafür sorgen, dass die Fahrt auf den rund 13 000 Kilometern Autobahn in Deutschland sicher ist.

Wer denkt, dass es sich hierbei ausschließlich um Männerjobs handelt, der irrt. Der Frauenanteil in der Belegschaft ist hoch. Nicht zuletzt, weil die Autobahn GmbH darauf achtet, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelebt wird. Damit sind die Stellen auch für Wiedereinsteiger nach Erziehungsurlaub sehr interessant.

Krisensichere Jobs

Wie wichtig ein krisensicherer Arbeitsplatz ist, haben die vergangenen Monate gezeigt. Die Autobahn GmbH gehört zu 100 Prozent der Bundesrepublik Deutschland. Kurzarbeit war und ist kein Thema. Es gelten verlässliche Tarifverträge, bei denen auch Teilzeitregelungen möglich sind. Dazu ist ein wohnortnahes Arbeiten möglich: Die Niederlassung Südwest mit Sitz in Stuttgart-Obertürkheim hat Außenstellen in Freiburg, Karlsruhe, Heilbronn, Heidelberg und Stuttgart-Vaihingen. Hinzu kommen weitere Standorte von Baubüros und Autobahnmeistereien. Selbst ein möglicher Umzug in ein anderes Bundesland ist kein Problem. Die Autobahn GmbH beschäftigt bundesweit rund 13 000 Menschen.

Die Arbeit ist interessant und herausfordernd. Davon ist der Leiter der Außenstelle Heidelberg, Robert Zimmermann, überzeugt: „Ich habe das Glück, hier mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das Projekt Autobahn genauso sehen wie ich. Wir probieren Neues aus und geben jedem die Chance, sich einzubringen.“ Sein Team ist dabei, wenn Bauwerke für die gefühlte Ewigkeit entstehen – Trassen über die noch die eigenen Enkelkinder fahren. Die Sinnhaftigkeit der Arbeit gibt ihm Auftrieb: „Immer wieder erlebe ich diese besonderen Momente, wo man sich sagt: Das war eine Riesenleistung, darauf können wir gemeinsam stolz sein!“

Nachhaltiger Autobahnbau

Das die aktuellen Projekte für die Zukunft gebaut werden, zeigt das jüngste Beispiel: Auf der A 65 wurden in nur 48 Stunden eine 4,5 Kilometer lange Fahrbahn ausgetauscht. Dabei kam mit dem Qualitätsstraßenbau Autobahn Asphalt 4.0 (QAA 4.0) eine innovative Methode zum Einsatz. Sämtliche Bauprozesse von der Herstellung des Asphalts im Mischwerk über den Antransport bis hin zu Einbau und Verdichtung waren digitalisiert und vernetzt. Die Vorteile: längere Nutzungsdauer der Fahrbahnen, geringere Erhaltungskosten, weniger Baustellen und damit auch weniger Belastung für Mensch und Umwelt. Mit diesen und weiteren Pilotprojekten gestaltet die Autobahn GmbH den nachhaltigen Straßenbau der Zukunft.

Bewerbungen willkommen

Die Autobahn GmbH sucht im Südwesten noch rund 100 weitere Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die derzeit ausgeschriebenen Stellenangebote finden Sie unter www.kommzurautobahn.de/suedwest. Auch Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen.