Gesünder unter 7 PLUS“ geht am 24. Juni 2021 virtuell und interaktiv weiter.

Der digitale Expertenaustausch im Rahmen der Diabetes-Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ geht am 24. Juni 2021 von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr in die zweite Runde. Mehrere tausend Interessierte haben die Veranstaltung im März online verfolgt und mitgestaltet. Die Informationen zum Thema Diabetes wurden von einem Live-Zeichner grafisch dokumentiert.

Digitale interaktive Informationsplattform

Am 24. Juni von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit beim virtuellen Diabetes-Talk dabei zu sein. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen stellen. Mit dabei sind die Diabetologen Dr. med. Stephan Kress und Dr. med. Karsten Milek. Egal, ob am Laptop zu Hause, mit dem Tablet aus dem Home-Office oder per Smartphone unterwegs – der interaktive Diabetes-Talk kann über die Aktions-Homepage live verfolgt werden (www.gesuender-unter-7.de)

Durch Wissen Grenzen überwinden

Seit über 15 Jahren klärt die Aktion, initiert vom Gesundheitsunternehmen Sanofi, über die Volkskrankheit Diabetes auf. Zur Zeit leben etwa 9,5 Millionen Menschen in Deutschland mit der Zuckererkrankung. „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ vernetzt daher viele Akteure: Rund 20 weitere Partner stehen hinter dem Projekt. Im Laufe der Jahre ist die Initiative zur Plattform für Information und Kommunikation geworden – immer nah an den Menschen, immer mit verständlichen Botschaften. Jeder Mensch ist einzigartig, jedes Leben anders. Genau dieser Dialog ist es, auf den die Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ aufbaut. Denn jeder Mensch ist einzigartig und benötigt seine individualisierte Therapie.

