Wie entwickeln sich Städte und Gemeinden bis 2030?

Städte und Kommunen in Deutschland stehen aktuell noch mehr unter dem Druck, notwendige Investitionen trotz knapper Haushalte umzusetzen. Die Corona-Pandemie wirkt sich zudem auch darauf aus, wie der öffentliche Raum in Zukunft genutzt wird.

Im Interview teilt Rotger Barich, Geschäftsführer von ABES – einem Hersteller von Gestaltungselementen für den öffentlichen Raum – seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Städten und Gemeinden und blickt mit uns gemeinsam in die Zukunft.

Herr Barich, als Geschäftsführer der Firma ABESentwickeln Sie innovative Produkte für die Stadtmöblierung und Objekte für den öffentlichen Raum. Seit mehr als 20 Jahren machen Sie Städte schöner und auch funktionaler. Welche Veränderungen nehmen Sie aktuell wahr?

Der öffentliche Raum wird in der Regel von Stadtplanern und Architekten entworfen und strukturiert. Alles, was mit Gestaltung zu tun hat, unterliegt Strömungen. Wurden zwischen den 1990 und 2010er Jahren viele Objekte aus Edelstahl bevorzugt, setzt man heute vermehrt auf verzinkten Stahl, Aluminiumguss und andere Materialien.

Besonders fällt uns auf, dass in krisenhaften Zeiten die Städte kostenbewusster entscheiden und Objekte ausgewählt werden, die geringere Folgekosten nach sie ziehen, während in Boomjahren das Geld deutlich lockerer sitzt und auch Anschaffungen getätigt werden, bei denen man sich fragen kann, ob diese so sinnvoll sind.

Wir beobachten zudem, dass die junge Generation, die mittlerweile das Ruder übernimmt, deutlich affiner im digitalen Bereich ist und „modernen“ Technologien gegenüber aufgeschlossener ist. Auch können wir feststellen, dass häufiger als früher ökologische Überlegungen eine immer größere Rolle spielen.

Die Corona-Pandemie wird womöglich das Bild und auch die Nutzungsarten deutscher Innenstädte verändern. Wenn Sie eine Prognose wagen würden, welche Veränderungen sehen Sie in den nächsten Jahren?

Möglicherwiese wird die Pandemie dazu beitragen, dass sich das Verhalten von einzelnen Menschen verändert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir häufiger Hygienesäulen und Toilettenanlagen antreffen werden.

Nachhaltiger ist jedoch der Umbruch im ökologischen Handeln und Denken. Sichtbarstes Zeichen im öffentlichen Raum ist der stark zunehmende Radverkehr und alles, was dazugehört: Parkmöglichkeiten, separate Radspuren, Service- und Ladestationen etc.

Die mittelfristige Verbannung des Verbrennermotors aus den Innenstädten ist meiner Einschätzung nach ebenfalls unumkehrbar. Offen ist lediglich, wie viele Autos die Stadt der Zukunft vertragen wird. Diese Frage polarisiert auch unsere Gesellschaft, und zwar nicht nur Alt und Jung oder arm und reich, sondern besonders Stadt- und Landbewohner.

Ein weiterer Fakt ist, dass städtische Planer sich immer mehr Mühe geben, die Innenstädte aus der Sicht von Fußgängern, behinderten Menschen und Senioren zu betrachten.

Man kann sagen, dass das vernetzte Denken im Sinne von gleichzeitiger Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Kostenbewusstsein sowie Nutzung von digitalen und technischen Möglichkeiten weiter an Fahrt aufnimmt.

Sehen Sie hier auch einen Einfluss auf Ihre Branche? Welche Gestaltungselemente sehen Sie in den nächsten Jahren verstärkt in deutschen Städten?

Vor dem Hintergrund einer deutlich alternden Gesellschaft werden seniorengerechte Gestaltungselemente einen immer größeren Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen. Ein gutes Beispiel dafür sind Sitzbänke mit einer leicht erhöhten und nach vorn geneigten Sitzfläche sowie Armlehnen zum Abstützen beim Aufstehen.

Dann sehe ich Produkte zum Absperren, Trennen und Kanalisieren in all ihren Facetten auf dem Vormarsch. Solange der motorisierte Verkehr das Rückgrat der Mobilität in den Innenstädten bildet, sind sinnvolle Kanalisierungsmaßnahmen die Voraussetzung für alle weiteren Planungen.

Wichtig werden auch Elemente, die dem Radverkehr zugutekommen: mehr hochwertige – und wo erforderlich ADFC zertifizierte – Fahrradparker sowie große Abstellanlagen, Fahrradparkhäuser und Aufbewahrungsschränke für die P+R-Pendler, Luftpumpen, Werkzeuge und Lade-und Servicestationen. Besonders in Touristenregionen ist eine gute Serviceinfrastruktur sinnvoll. Wir sehen momentan vielerorts erst den Anfang, aber der Ausbau ist in vollem Gange.

Stichwort Pandemie: Ich könnte mir vorstellen, dass auch öffentlich zugängliche, berührungslose Handwaschsäulen zumindest in Touristenzentren die Regel werden.

Wie sehen Sie die „Investitionsfreude“ deutscher Städte und Gemeinden? Vermutlich wird der Kostendruck, auch durch Covid-19, weiter verstärkt?

Aus meiner langjährigen Praxis, in der ich hunderte von Städten besucht habe, behaupte ich: Der Renovierungsbedarf ist ungebrochen. Wenn man weiß, dass die Gestaltung einer Innenstadt mittlerweile ein Kriterium für Menschen ist, sich dort oder eben woanders anzusiedeln, dann kann man sich vorstellen, wohin die Reise geht.

Dem stehen manche Probleme gegenüber:

In vielen Kommunen fehlen nach Jahren der Kosten- und damit Personaleinsparung Fachleute: Erfahrene Ingenieure*innen, Techniker*innen und Planer*innen. Ähnliches gilt auf der „Gegenseite“ für viele Tiefbauunternehmen. Hier macht sich der fehlende qualifizierte Nachwuchs in ausreichender Zahl bemerkbar.

Außerdem stehen geringeren Steuereinnahmen höhere Sozialetats in den Kommunen gegenüber. Die Kommunen würden gerne investieren, aber sie sehen sich in einer Zwickmühle aus fehlenden Geldern, einem Mangel an Personal bei gleichzeitigem Druck etwas tun zu müssen, um nicht abgehängt zu werden. Es wird auf die Qualität, den Einfallsreichtum und das Engagement der Verantwortlichen in Städten und Gemeinden ankommen, wer erfolgreich ist und wer scheitert.

Veränderungen im öffentlichen Raum entstehen in der Regel nicht kurzfristig, sondern sind das Ergebnis einer umfassenden Planungsphase. Wo gibt es Ihrer Erfahrung nach bereits im Vorfeld auf planerischer Ebene Möglichkeiten, Ausgaben zu reduzieren oder Investitionen effizienter zu gestalten?

Um Geld zu sparen bzw. zielgerichtet investieren zu können, muss man erst einmal wissen, was vorhanden ist, und in welchem Zustand es sich befindet: Hat die Kommune ein Inventurverzeichnis über alle verbauten Objekte im öffentlichen Raum wie Parkbänke, Absperrpoller, Fahrradbügel, Pflanzkübel, Abfallbehälter, Leuchten, Spielgeräte usw.? Weiß sie, in welchem Zustand sich diese Elemente befinden? Kennt sie die voraussichtliche Lebensdauer ihres Inventars? In aller Regel tappen die Kommunen hier im Dunkeln.

Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass viele Kommunen den billigsten Anbieter wählen, auch wenn das wirtschaftlichste Angebot gewählt werden soll.

Zwei Beispiele:

Ein privater Investor engagiert sich und finanziert Stadtmobiliar. Als Nutzer übernimmt die Kommune später die Unterhaltung. Sofern die Kommunen keine konkreten Vorgaben machen, wählen die Investoren häufig das günstigste Angebot – nicht das Wirtschaftlichste, weil letzteres in aller Regel etwas teurer ist. Die hohen Folgekosten trägt dann die Kommune. Hier wäre eine bessere Kommunikation im Vorfeld sinnvoll. Eine Lösung könnte beispielsweise sein, weniger Einzelobjekte anzuschaffen – diese dafür aber unter wirtschaftlichen Aspekten auszuwählen.

Oder: Wird eine Baumaßnahme von der EU oder vom Bund bzw. Land mitfinanziert, wird unter Umständen teureres Stadtmobiliar angeschafft als es ohne Fremdbeteiligung der Fall gewesen wäre. Die Folgen sind mitunter ähnlich ärgerlich wie im ersten Beispiel, weil die erworbenen Elemente zwar attraktiv sein mögen, aber gleichzeitig deutlich höhere Kosten in der Unterhaltung verursachen können. Die unterhaltspflichtige Institution müsste unter Kostenaspekten mitentscheiden.

Auch beim Unterhalt kann effizienter vorgegangen werden. Es sollte folgende Reihenfolge gelten: Teile austauschen und wiederverwenden, reparieren, entsorgen.

Um diesbezügliche Denk- und Verhaltensmuster auszugleichen, ist aus unserer Erfahrung ein Umdenken, einschließlich geeigneter Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen bei den Mitarbeitern kommunaler Einrichtungen sinnvoll.

Außerdem ist es unabdingbar, eingefahrene Kunden-Lieferantenbeziehungen aufzubrechen.

Für die Kommunen spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. In welcher Weise kann die Stadtmöblierung hier einen Beitrag leisten?

Hier sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, nämlich wie sinnvoll oder verschwenderisch wir mit unseren Ressourcen umgehen. Bei der Stadtmöblierung könnten durchaus viele Produkte aus recyceltem Material hergestellt werden. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass dieses Material an seinem Lebensende dem Kreislauf wieder zugeführt werden kann.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist der Herstellungsort: Vielen Kommunen ist gar nicht bewusst, woher manche ihrer Lieferanten die Waren beziehen. Dabei kann gelten: je weiter entfernt, meistens Richtung Osten, desto weniger ökologisch wurde das Produkt gefertigt. Hinzu kommt die enorme Energiemenge für den Transport. Dass in diesen Ländern unsere Arbeitsschutzstandards missachtet werden, sei nur am Rande erwähnt.

Unsere Branche würde darüber hinaus einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie auf die Verwendung von Hölzern aus Regenwäldern, auch wenn sie nach den Regeln des FSC geschlagen wurden, verzichtet. Hölzer aus kontrollierter europäischer Waldbewirtschaftung sind die ökologischere Alternative, auch wenn diese Hölzer unter Umständen etwas mehr Pflege bedürfen.