Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere

Jeder Mensch hat seine eigene Karriereleiter. Wo diese hinführt und wie hoch man klettert, ist jedem überlassen. Es gibt allerdings einige Voraussetzungen, die dabei helfen, erfolgreich Karriere zu machen. Hierzu gehören unter anderem Weiterbildungen, räumliche Flexibilität, betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Teamfähigkeit. Auch Verhandlungsgeschick und Führungskompetenzen sollten nicht fehlen. Dieser Artikel stellt die verschiedenen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere vor und erläutert, worauf hierbei im Einzelnen geachtet werden sollte.

Bereitschaft zur Weiterbildung

Wer eine erfolgreiche Karriere machen möchte, sollte die Bereitschaft zu Weiterbildungen mitbringen. Es genügt nicht einen Beruf nur zu lernen und von dem einmal erworbenen Wissen ein Leben lang zu zehren. Gerade die Digitalisierung macht ein Umdenken notwendig und fordert von den Menschen Flexibilität und Lernbereitschaft ein. Aber auch in anderen Bereichen finden rasante Entwicklungen statt, mit denen man unbedingt schritthalten sollte. Entsprechend ist es wichtig, regelmäßig an Fortbildungen und Schulungen teilzunehmen.

In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil, wenn man Interesse daran hat, neue Horizonte zu entdecken. Wer immer nur die Aufgaben macht, die er immer schon erledigt hat, wird sich kaum weiterentwickeln. Das ist aber eine wichtige Voraussetzung, um auf der Karriereleiter weit nach oben zu kommen. Deswegen sollte man Bereitschaft signalisieren, neue Aufgaben zu erledigen, mehr Verantwortung zu übernehmen und gegebenenfalls sogar Führungspositionen anzustreben.

Räumliche Flexibilität

Wer sich bei der Arbeitssuche nur auf eine bestimmte Region beschränkt, verzichtet auf eine Menge Potenzial. Wenn man beispielsweise in Berlin keine Arbeitsstelle im eigenen Bereich findet, es aber jede Menge Jobs in Baden-Württemberg gibt, dann sollte man sich nicht davor scheuen, das Bundesland zu wechseln. Beispielsweise gibt es eine beachtliche Zahl an Jobs in Mannheim, die gut bezahlt sind und zahlreiche Entwicklungspotenziale bieten.

Aber auch innerhalb eines Unternehmens ist es von Vorteil, wenn man räumlich flexibel ist. Gelegentlich kommt es vor, dass Führungspositionen in anderen Filialen in anderen Teilen des Landes frei werden. Wer dann aufsteigen möchte, sollte bereit sein, einen Ortswechsel vorzunehmen und in der entsprechenden Unternehmensfiliale tätig zu werden. Je flexibler die Mitarbeiter sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Positionen bekommen, die sie gerne hätten.

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind für eine erfolgreiche Karriere von Vorteil. Wenn man sein eigenes Unternehmen gründen möchte, sind sie sogar unverzichtbar. Hier muss man wissen, wie viele Ressourcen man einkaufen muss, welche Kosten bei den Betriebsprozessen anfallen, welche Maschinen man anfertigen sollte, wie viele Mitarbeiter benötigt werden und einiges mehr. Ein betriebswirtschaftliches Studium ist hierbei eine gute Voraussetzung.

Aber auch ohne einen Studienabschluss ist es grundsätzlich möglich, ein erfolgreiches Unternehmen zu starten. Hier muss man dann umso mehr bereit sein, sich weiterzubilden und sich parallel zur Arbeit die Kenntnisse und Erfahrungen anzueignen, die man in der eigenen Branche benötigt. Ebenso ist es möglich, sich kompetente Hilfe an die Seite zu holen und beispielsweise zusammen mit einem Betriebswirt das Unternehmen zu gründen. So ergänzt man sich gegenseitig mit seiner Sachkompetenz und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Betrieb erfolgreich wird.

Teamfähigkeit

In nahezu keinem Bereich arbeitet man nur für sich. Fast immer ist es notwendig, mit anderen Mitarbeitern zu kooperieren und Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Deswegen ist es so wichtig, Teamfähigkeit zu besitzen. Das bedeutet unter anderem, dass man Kompromisse eingehen und andere Meinungen gelten lassen kann, gleichzeitig aber stark genug ist, sich durchzusetzen, wenn man von den eigenen Ideen überzeugt ist.

Teamfähigkeit nimmt aktuell immer neue Formen an. Früher wurden innerhalb eines Unternehmens einzelne Gruppen gebildet, die bestimmte Aufgaben bewältigen sollten. Heute sitzen die Mitarbeiter, mit denen man kooperiert, nahezu überall auf der Welt. Dank der Digitalisierung ist es möglich, an Videokonferenzen teilzunehmen und Daten über eine Cloud auszutauschen. Hier kann man auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten und Projekte Schritt für Schritt vorantreiben. Was Teamfähigkeit bedeutet, ist somit Wandlungen unterworfen. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema immer wieder neu zu beschäftigen und bereit zu sein, neue Strategien für effiziente Teamarbeit zu lernen.

Verhandlungsgeschick

Verhandlungsgeschick ist für eine erfolgreiche Karriere ungemein wichtig. Auf der einen Seite ist es entscheidend, dass man mit den Arbeitgebern gut verhandeln kann. Nur dann hat man die Möglichkeit, eine wirklich attraktive Stelle zu bekommen, die gut bezahlt ist. Es lohnt sich daher, sich mit unterschiedlichen Verhandlungsstrategien zu beschäftigen und zu überlegen, welche davon in den verschiedenen beruflichen Situationen am besten geeignet ist.

Während der Arbeit selbst ist es ebenfalls von Vorteil, wenn man gut verhandeln kann. So kann man beispielsweise mit Geschäftspartnern und Lieferanten gute Verträge aushandeln und Materialien und Rohstoffe zu einem exzellenten Preis bekommen. Auch auf der Suche nach Investoren und Sponsoren muss man gut verhandeln können. Nur dann bekommt man die Gelder, die man für unterschiedliche Projekte und Aufgaben braucht.

Führungskompetenzen

Je größer die Verantwortung, die Mitarbeiter in einem Beruf übernehmen, desto besser ist auch das Gehalt und desto individueller kann man sich entfalten. Deswegen ist es für eine erfolgreiche Karriere angeraten, sich Führungskompetenzen anzueignen. Denn Führungsaufgaben sind mit einer hohen Verantwortung verbunden und somit weit oben auf der Karriereleiter angesiedelt.

Führungskompetenzen umfassen vielfältige Fähigkeiten. Unter anderem müssen Führungskräfte in der Lage sein, ausgleichend zu wirken und Schwierigkeiten und Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern aus der Welt zu schaffen. Außerdem müssen sie ein offenes Ohr für die Belegschaft haben und deren Motivation und Engagement fördern. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Führungskräfte durchsetzungsstark sind und in schwierigen Situationen überzeugende Entscheidungen treffen können.

Fazit

Erfolg im Beruf ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Einige wenige davon haben mit der Persönlichkeit und den eigenen Interessen zu tun. Die meisten kann man allerdings aktiv trainieren und verbessern, um so Stufe für Stufe auf der Karriereleiter nach oben zu kommen. Insbesondere Fort- und Weiterbildungen helfen dabei, sich notwendiges Fachwissen und fundierte Erfahrungen zuzulegen, die einem in vielfältigen beruflichen Situationen weiterhelfen. Außerdem ist es hilfreich, wenn man in ganz unterschiedlichen Firmen tätig wird, dort Erfahrungen sammelt und Bekanntschaften macht. Denn trotz aller Kompetenzen ist Vitamin B in der Geschäftswelt nach wie vor unglaublich wichtig.