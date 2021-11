Wenn der Nachwuchs aus dem Haus ist: Ideen für das weitere Elterndasein

Irgendwann kommt in den meisten Familien der Punkt, an dem selbst das hartnäckigste Nesthäkchen das Haus verlässt und die Eltern mit viel Wohnraum, mehr finanziellen Mitteln und noch vielen guten Jahren vor sich zurücklässt. Natürlich werden die meisten Eltern zunächst ein Verlustgefühl verspüren, das berühmte „Empty-Nest-Syndrom“. Hat sich dieses Gefühl der Umstellung aber erst einmal gelegt, wird es Zeit, nach vorn zu sehen und einige Dinge anzupacken, die erst jetzt sinnvoll oder überhaupt möglich sind.

1. Sinnvolle „Tabula-Rasa-Maßnahme“: Auflösen der Kinderzimmer

Alles auf Anfang, so lautet die Devise, wenn die Eltern plötzlich alleine in ihrem Haus wohnen. Viele haben jedoch Probleme damit, die Vergangenheit loszulassen und belassen die Kinderzimmer daher in ihrer ursprünglichen Form. Dadurch werden sie jedoch einerseits zur Platzverschwendung und andererseits zur ständigen Erinnerung an frühere Zeiten. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kinder häufig zu Besuch kommen, vielleicht sogar über Nacht bleiben, wenn ihr eigenes Zuhause zu weit entfernt ist, um nur für wenige Stunden zu bleiben. Doch ihr früheres Kinderzimmer brauchen sie dafür nicht mehr, sondern ein normales Gästezimmer reicht vollkommen aus. Zudem ist es oft sinnvoll, gewisse Möbel aus dem Kinderzimmer direkt den Kindern für ihr erstes eigenes Zuhause mitzugeben, um sie finanziell zu entlasten.

Es gibt also mehrere gute Gründe, um das Kinderzimmer nicht in seiner ursprünglichen Form beizubehalten, sondern es aufzulösen und umzufunktionieren. Schließlich hilft ein solches Symbol beim Neuanfang und bietet den Eltern ganz neue Möglichkeiten, um ihren Wohnraum sinnvoller zu nutzen. Wie bereits erwähnt, kann ein Gästezimmer eine gute Wahl sein, denn so bleiben gewiss nicht nur die Kinder gerne über Nacht, sondern auch andere Besucher, die sich in einem fremden Kinderzimmer unwohl fühlen würden. Aber es gibt noch viele weitere Ideen, um das ehemalige Kinderzimmer so zu nutzen, dass für die Eltern fortan mehr Wohnqualität besteht: als Hobbyraum, als Bibliothek, als Wellness-Oase, als DIY-Werkstatt, als Fitnessstudio…

2. Umbauen für jetzt und für später

Die Veränderungen im eigenen Zuhause können nach dem Auszug der Kinder natürlich auch über das Auflösen des Kinderzimmers hinausgehen. Oft handelt es sich um die perfekte Gelegenheit für weitreichendere Veränderungen. Wichtig ist, dass die Eltern nun einen neuen Plan für ihre Zukunft in ihrem Haus entwickeln – was vor allem gilt, wenn es sich um Wohneigentum handelt. Oft ist dann nämlich der Wunsch groß, bis ins hohe Alter darin leben zu können. Es gilt daher, eine realistische Perspektive einzunehmen und auch eventuelle gesundheitliche Probleme mit steigendem Lebensalter bei den Umbaumaßnahmen zu berücksichtigen.

Natürlich ist dieser Gedanke nicht schön und daher ist die Versuchung groß, ihn beiseitezuschieben, solange das geht. Schließlich sind die meisten Eltern erst in den 50ern, wenn das letzte Kind auszieht – manchmal sogar jünger. Doch größere Umbaumaßnahmen erfordern meist eine hohe Investition und sollten daher so selten wie möglich durchgeführt werden. Sie müssen nicht nur für zehn oder 20, sondern besser für 30 oder 40 Jahre einen konkreten Nutzen bringen. Bereits jetzt für diese Zeitraum zu planen und dadurch erneute Umbaumaßnahmen in Zukunft zu vermeiden, ist deshalb schon in jüngerem Alter sinnvoll. Zudem ist das Haus dann trotzdem bewohnbar, falls gesundheitliche Beschwerden plötzlich oder unerwartet früh eintreten. Gewisse Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit sind daher schon nach dem Auszug der Kinder sinnvoll – allein schon der zahlreichen Fördermöglichkeiten wegen. Zumindest aber sollte das Eigenheim so gestaltet werden, dass sich Barrierefreiheit im Fall der Fälle schnell sowie mit minimalem Kostenaufwand herstellen lässt.

3. Neue Rituale finden und genießen

Es ist aber nicht nur das Wohnumfeld, welches sich durch den Auszug der Kinder verändert. Es sind auch die Tagesabläufe, die plötzlich anders sind. Viele Verpflichtungen fallen schließlich weg, selbst wenn die Kinder schon vor ihrem Auszug relativ selbständig waren. Die Eltern genießen zudem mehr Privatsphäre und weniger Aufwand im Haushalt. Doch auch eine gewisse Leere kann sich breitmachen und deshalb ist es wichtig, dieser aktiv entgegenzuwirken.

Hilfreich ist dabei, nicht die alten Gewohnheiten beizubehalten, bei denen ständig die Abwesenheit der Kinder schmerzhaft zu spüren ist. Stattdessen sollten die Eltern neue Rituale einführen, die ihnen das Positive dieser Veränderung deutlich machen. Länger schlafen, weil die Kinder am Morgen nicht mehr zur Schule müssen. Den Hausputz Sonntagfrüh erledigen, weil nicht mehr gewartet werden muss, bis die verkaterten Teenager ausgeschlafen haben. Jeden Abend im Wohnzimmer meditieren oder Yoga machen, weil nun nicht mehr ständig der Fernseher läuft. Diese sind nur einige von vielen Beispielen, welche Vorzüge der Auszug der Kinder für den eigenen Tagesablauf bringen kann. Es gilt also, diese im individuellen Fall zu entdecken und auszunutzen, um der Veränderung etwas Positives abzugewinnen.

4. Die zurückgewonnene Zweisamkeit in vollen Zügen erleben

Mehr Privatsphäre – damit ist ein wichtiges Stichwort gefallen. Die Geburt eines Kindes bedeutet für Eltern schließlich weniger Zweisamkeit und damit auch weniger Möglichkeiten für ungestörte „Schäferstündchen“. Jahrelang dreht sich das Leben der Eltern vordergründig um die Kinder und deren Bedürfnisse. Nach ihrem Auszug haben sie hingegen endlich wieder Zeit, um sich als Paar neu zu finden und wieder (mehr) Zweisamkeit zu verbringen.

Das ist vor allem wichtig, weil sich Paare durch die Kinder, den Job und weitere Verpflichtungen über die Jahre schnell aus den Augen verlieren. Jeder geht seinen eigenen „To-Do-Listen“ nach und selten sind die Eltern nur zu zweit, um ungestört über Wichtiges zu sprechen oder die Erotik in der Beziehung am Leben zu erhalten. Einigen Paaren fällt erst durch das „Empty-Nest-Syndrom“ überhaupt auf, dass sie sich auseinandergelebt haben. Die Folge kann eine Trennung sein. Aber es ist auch eine Chance, um sich neu kennenzulernen, sich wieder ineinander zu verlieben und Zweisamkeit zu verbringen wie einst als Frischverliebte. Anstatt vorschnell aufzugeben oder wehmütig in die Vergangenheit zu blicken, sollten die Eltern diese neue Lebensphase also nutzen, um intensive Gespräche zu führen, um gemeinsam neue Zukunftspläne zu schmieden, um wieder auf Dates zu gehen und das Feuer im Bett neu zu entfachen.

5. Alte Hobbies neu erwecken

Es ist aber nicht nur die Leidenschaft für den Ehepartner oder die Ehepartnerin, die nach dem Auszug der Kinder neu entdeckt werden kann. Das gilt auch für frühere Hobbys. Viele Eltern mussten diese schließlich aufgeben, als das erste Kind geboren wurde, beispielsweise aus Zeitmangel oder aus körperlichen Gründen während der Schwangerschaft. Vor allem in den ersten Lebensjahren der Kinder hat sich alles um sie gedreht und die Mutter oder der Vater hatten vermutlich nur wenig Zeit für eigene Hobbys, schließlich warteten nebenbei auch noch berufliche Anforderungen oder Haushaltstätigkeiten, die erledigt werden mussten.

Das ist jetzt vorbei und so bleibt wieder mehr Raum für Hobbys, um den Tagesablauf nach den eigenen Wünschen sowie Bedürfnissen auszurichten, anstatt nur nach jenen der Kinder. Nun können und sollten daher frühere Hobbys wieder aufgegriffen werden, um dem Gefühl der Leere aktiv entgegenzuwirken. Hobbys sind schließlich ein wichtiger Gegenpol zu den alltäglichen Verpflichtungen: sie machen Spaß, dienen dem Stressabbau und helfen beim Knüpfen neuer Kontakte. Sie helfen somit gleich in vielerlei Hinsicht dabei, den neuen Lebensabschnitt positiv zu gestalten. Wer sich hingegen für frühere Hobbys nicht mehr begeistern kann, dafür nicht mehr die körperlichen Voraussetzungen erfüllt oder nebenbei noch viel Zeit hat, kann natürlich auch neue Freizeitaktivitäten ausprobieren. Dabei kann es sich um sportliche Hobbys handeln, um kreative Hobbys, um entspannende Hobbys oder andere Arten – die Möglichkeiten sind beinahe endlos und ausprobieren ist zu diesem Zeitpunkt nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.

6. Sich etwas gönnen, das vorher nicht möglich war

Wie bereits erwähnt, neigen viele Eltern dazu, den Kindern zuliebe ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Oft bleibt dafür schlichtweg nicht die Zeit, was vor alle für Alleinerziehende gilt, aber beispielsweise auch für berufstätige Eltern. Spätestens, wenn das letzte Kind ausgezogen ist, sollte der neugewonnene Raum aber genau dafür genutzt werden: sich etwas zu gönnen. Das gilt zeitlich und räumlich, sprich die Eltern können darüber nachdenken, beispielsweise eine Sauna im eigenen Zuhause einzurichten oder ein Hobbyzimmer. Was immer ihre Wohn- und Lebensqualität merklich steigert, ist eine Überlegung wert. Ebenso können nun frei gewordene Zeiträume bewusst als Zeit für sich selbst oder als Paar eingeplant werden, um einfach das Leben zu genießen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Das Plus an Freizeit muss also nicht direkt wieder mit Verpflichtungen gefüllt werden.

Sich etwas zu gönnen – das betrifft auch finanzielle Aspekte. Noch stehen die Kinder vielleicht nicht ganz auf eigenen Beinen, aber nach und nach werden die Eltern finanziell entlastet und haben durch den Auszug daher meist mehr Geld zur eigenen Verfügung. Das gilt allein schon aufgrund der geringeren Nebenkosten für das Haus und die kleinere Rechnung für Lebensmittel im Supermarkt. Sobald sich also neuer finanzieller Spielraum für die Eltern ergibt, können sie diesen guten Gewissens nutzen, um sich langgehegte Träume wie eine Weltreise zu erfüllen. Natürlich ist ein vernünftiger Umgang mit diesem Geld wichtig, schließlich müssen auch Themen wie die Altersvorsorge berücksichtigt werden. Innerhalb eines gewissen Spielraums ist es aber vollkommen in Ordnung, sich für die jahrelange Arbeit als Eltern zu belohnen und einfach mal wieder an sich selbst zu denken.

7. Vorbereiten auf das Großelternleben

Dass die Kinder aus dem Haus sind, bedeutet nicht, dass es keine weiteren Stationen im Leben geben wird, auf welche sich die Eltern nun freuen können. Neben all ihren persönlichen Wünschen und Träumen, die sie nun endlich erfüllen können, werden sie eines Tages vielleicht auch wieder in eine Art der Elternrolle schlüpfen – nämlich als Großeltern. Natürlich kann es nach dem Auszug der Kinder noch viele Jahre dauern, bis diese eigene Kinder bekommen. Manchmal geht es hingegen schneller als gedacht. So oder so ist es sinnvoll, sich rechtzeitig auf diese Lebensphase vorzubereiten; das gilt spätestens, wenn die Tochter oder Schwiegertochter schwanger ist.

Natürlich sollten die Eltern ihre Kinder nicht unter Druck setzen, um möglichst schnell Enkelkinder zu bekommen. Doch indirekte Vorbereitungen sind bereits möglich, vielleicht das Kinderzimmer zum Enkelkinderzimmer umzugestalten oder den Garten wieder kindersicher zu machen – um nur zwei von vielen Möglichkeiten zu nennen. Auch ist es wichtig, rechtzeitig mit den Kindern zu klären, welche Rolle die Großeltern für die Enkelkinder spielen sollen, sobald eine Schwangerschaft besteht. Es ist daher wichtig, ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis zu den eigenen Kindern sowie deren Partnern zu pflegen, um die Weichen für eine harmonische Zukunft als generationenübergreifende Familie zu stellen. Das bedeutet aber auch, die eigenen Kinder nun als erwachsene Personen zu akzeptieren, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und das vorrangige Recht haben, ihre Kinder nach ihren Vorstellungen zu erziehen. Wer das schafft, kann als Großmutter oder Großvater eine wichtige Bezugsperson für das Enkelkind und Entlastung für das eigene Kind werden…und dadurch einen neuen Sinn im Leben finden.

8. Gesünder und sportlicher leben

Ein gesunder und sportlicher Lebensstil ist in jedem Alter wichtig, um sich psychisch sowie physisch wohlzufühlen und die eigenen Chancen auf ein langes Leben zu erhöhen. Allerdings ist es im stressigen Alltag nicht immer einfach, einen solchen Lifestyle zu etablieren und beizubehalten. Das gilt vor allem, wenn die Kinder höchste Priorität haben und die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Nach deren Auszug gibt es jedoch keine Ausreden mehr, um einen ehrlichen Blick auf das eigene Leben zu werden und gewisse Lebensbereiche unter Umständen zu optimieren. Das bedeutet zum Beispiel

eine bessere Ernährung,

mehr Bewegung,

aktive Entspannung sowie

regelmäßige Psychohygiene.

Jeder kann und sollte diese Lebensbereiche innerhalb der individuellen Möglichkeiten optimieren. Die Anmeldung in einem Fitnessstudio ist dafür eine Option, der wöchentliche Gang ins Thermalbad oder die Sauna, eine Morgen- und Abendroutine mit Entspannungstechniken oder regelmäßige Spaziergänge. Und damit ist die Liste noch lange nicht zu Ende. Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts sollte daher auch der Anlass sein, um sich die Frage zu stellen, wie dieser so gesund wie möglich gestaltet werden kann. Das ist vor allem, aber nicht nur, mit steigendem Lebensalter essentiell. So steigt schließlich auch die Chance, irgendwann die Zeit mit den Enkelkindern noch unbeschwert genießen zu können mit Unternehmungen, Aktivitäten & Co. Zudem können dadurch deren Eltern, also die eigenen Kinder, besser entlastet werden. Die ganze Familie profitiert somit davon, dass die Eltern nach dem Auszug der Kinder (noch) mehr auf einen gesunden Lifestyle achten.

9. Über einen Wohnortswechsel nachdenken

In einigen Fällen sind sogar noch größere Veränderungen sinnvoll wie ein Wohnortswechsel. Dafür kann es verschiedenste Gründe geben: Manchmal sind die Eltern nur den Kindern zuliebe in den aktuellen Wohnort gezogen oder dort so lange geblieben. Manchmal ist die Miete langfristig zu hoch, sodass sie in eine günstigere Region ziehen wollen. Manchmal träumen sie schon lange von einem Umzug, beispielsweise in ein wärmeres Land. Und manchmal wollen sie wieder in der Nähe ihrer Kinder sein, falls diese beispielsweise aus beruflichen Gründen weit weg gezogen sind. Das gilt meist spätestens, wenn Enkelkinder geboren werden.

Es kann also viele gute Gründe geben, um nach dem Auszug der Kinder über einen eigenen Wohnortswechsel nachzudenken. Das neue Zuhause kann wenige Kilometer entfernt, dafür aber vielleicht günstiger, größer oder schöner sein. Ebenso können die Eltern in weiter Ferne ihren neuen Lebensabschnitt genießen. Wer bislang zur Miete gewohnt hat, für den lohnt sich zudem der Umzug in ein Eigenheim, falls diese Option bezahlbar ist. So kann dieses nämlich gemäß der eigenen Vorstellungen sowie Bedürfnisse gestaltet werden – Stichwort Barrierefreiheit – um bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. In Mietwohnungen ist das oft schwierig und zudem besteht stets das Risiko einer Kündigung, beispielsweise wegen Eigenbedarf. Wenn das letzte Kind ausgezogen ist, sollten sich die Eltern daher aus all diesen Gründen nicht nur die Frage stellen, wie sie fortan leben wollen, sondern auch wo.

10. Helfend, lehrend oder karitativ tätig werden

Wer nun mehr freie Zeit zur Verfügung hat oder eine neue Aufgabe im eigenen Leben sucht, kann sich zudem engagieren. Es muss also nicht immer eine berufliche Tätigkeit sein, sondern auch eine helfende, lehrende oder karitative Tätigkeit ist eine Überlegung wert, sofern die Eltern nicht auf das (zusätzliche) Geld angewiesen sind. Wer also schlichtweg eine Beschäftigung sucht, für den bieten solche Tätigkeiten tolle Möglichkeiten, um neue Kontakte zu knüpfen, um die eigene Zeit sinnvoll zu investieren und um das angenehme Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Letzteres ist vor allem wichtig, wenn die Kinder plötzlich auf eigenen Beinen stehen und sich ihre Eltern vielleicht überflüssig fühlen.

Möglichkeiten, um sich zu engagieren, gibt es schließlich viele: für Kinder, für Frauen, für Tiere, für die Umwelt, für Senioren oder für andere Hilfsbedürftige. Ein solches Ehrenamt ist daher eine tolle Möglichkeit, um einen wertvollen Beitrag zu leisten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen – und quasi ganz nebenbei die Lücke zu füllen, welche die Kinder im eigenen Leben hinterlassen haben. Zudem werden einige dieser Tätigkeiten zumindest geringfügig bezahlt, um die eigene Haushaltskasse aufzubessern und sich davon beispielsweise einen Urlaub leisten zu können. Jeder, der etwas freie Zeit zur Verfügung hat, sollte daher als Vorbild vorangehen und sich (mindestens) ein Engagement suchen. Davon können schließlich alle nur profitieren…

11. Fazit

Dass der Nachwuchs auszieht, weckt manchmal Freude, manchmal Sorgen und manchmal beides gleichzeitig in den Eltern. Passieren wird es aber in jedem Fall und das sollte es auch. Es muss daher zwar nicht unbedingt ein Anlass sein, um die Champagnerkorken knallen zu lassen – wohl aber einer, der den Impuls geben kann, diese neugewonnene Freiheit auch als Eltern bestmöglich zu nutzen. Das leere Nest ist schließlich nicht nur ein Ende, sondern immer auch ein Anfang.