Lavendel wirkt beruhigend, Pfefferminze erfrischt und Moschus regt die Sinne an. Solche Aussagen sind immer wieder zu lesen. Doch stimmt das wirklich? Und welcher Duft passt zu welchem Typ? Tatsächlich können Düfte bestimmte Stimmungen ausdrücken und so ist es nur natürlich, wenn wir je nach Tagesform zu unterschiedlichen Düften greifen. Übrigens können Düfte beim anderen Geschlecht unterschwellig bestimmte Wahrnehmungen erzeugen. So hatten haben Forschungen ergeben, dass übergewichtige Frauen auf Männer im Schnitt mindestens fünf Kilo leichter wirken, wenn sie einen floralen Duft tragen. Verrückt genug, doch Düfte sollen in erster Linie unsere Stimmungen unterstützen und uns ein gutes Gefühl geben. Haben wir den richtigen Duft gefunden, der perfekt zu uns passt, fühlen wir uns komplett und gut gewappnet für das, was auch immer kommen mag.

AdUnit urban-intext1

Düfte bestimmen unser Leben

Düfte sind Wellness für die Nase. Sie prägen zum Beispiel einen erholsamen Wellnesstag besonders stark. Stimmen die Düfte nicht, fühlen wir uns nicht wohl und umgekehrt fühlen wir uns wie zuhause, wenn uns die Duftwelten ansprechen. Bereits Babys im Mutterleib speichern die Duftvorlieben ihrer Mutter als positiv ab und kommen deshalb in gewisser Weise vorbelastet zur Welt. Im Laufe des Lebens entwickeln wir die Fähigkeit, unzählige verschiedene Duftstoffe zu differenzieren. Besonders begabte Menschen schaffen über 10.000, im Durchschnitt aber können wir rund 500 Düfte voneinander unterscheiden. Trotzdem zählen die Düfte, die wir im Mutterleib bereits kennengelernt haben, häufig zu unseren Favoriten. Als erwachsene Menschen können wir uns so manche Duftvorliebe gar nicht erklären, sie kann dann tatsächlich aus frühester Kindheit oder gar aus den Erfahrungen im Mutterleib herrühren.

Düfte für bestimmte Typen: Stimmungen aus dem Glas zaubern

AdUnit urban-intext2

Es gibt Menschen, die sich besonders der Natur verbunden fühlen, andere lieben die Hektik der Großstadt oder die Aufregung einer heißten Partynacht und wieder andere bevorzugen das Savoir Vivre und genießen das gute Leben mit jeder Faser ihres Körpers. Bezogen auf das Lebensgefühl gibt es Parfüms, die sich zum Beispiel in blumigen, klassischen, orientalischen oder frischen Duftwelten bewegen und dadurch entsprechende Typen und Charaktere ansprechen.

Die folgenden Ausführungen über die verschiedenen Duftnoten werden hinsichtlich ihres Charakters beschrieben und verschiedenen Typen zugeordnet. Wer sich von einer Duftnote besonders inspiriert fühlt, findet hier Kosmetik Gutscheine, um das passende Parfum, die perfekte Körpermilch, eine wohlduftende Handcreme, den perfekten Badezusatz oder ein anderes typgerechtes Körperpflegeprodukt zu shoppen.

AdUnit urban-intext3

Die untenstehende Übersicht der Duftnoten stellt eine kleine Auswahl der. Es sind gängige Varianten, doch es gibt noch weitere Duftnoten. Unsere Duftwelten sind so vielfältig, dass es sich lohnt, immer wieder überraschende, neue Düfte zu entdecken.

AdUnit urban-intext4

Fruchtig

Fruchtige Parfums erinnern an reife Pfirsiche, saftige Melonen, köstliche Pflaumen, an Kirschen, reife Äpfel oder Mangos. Wer diese Düfte mag, ist in der Duftwelt der Früchte zu Hause. Fruchtige Parfüms sprechen Frauen und Männer mit einer fröhlichen, leicht verspielten Natur an. Ein Beispiel für einen fruchtigen Duft wäre das Eau de Toilette Spray Fruchtige Sommer-Verbene von L’Occitane.

(meeres-) frisch

Frisch wie das Meer, eine vom Regen gereinigte Luft, leicht und belebend - so präsentiert sich ein frischer Duft. Diese leichten Duftwelten lassen die Wassertropfen auf der Haut spüren und bleiben im Gedächtnis haften. Frische Düfte sprechen Menschen mit einem klaren und aufgeräumten Naturell. Ein typischer Duft aus diesem Bereich wäre der Klassiker Cool Water von Davidoff.

Aromatisch

Aromatische Kräuter zusammengestellt aus Lavendel und Basilikum, Salbei oder Rosmarin sind Basis dieser Duftwelt. Es riecht nach Leben ohne Schnörkel, der Duft ist relativ leicht zu erfassen und geradlinig komponiert. Wer praktisch veranlagt ist und mit beiden Beinen voll im Alltag steht ist ein Typ für aromatische Düfte. Aromatische Düfte sind vorwiegend unter den Herrenparfums zu finden. Hier empfiehlt sich zum Beispiel Paco Rabanne Homme.

Blumig

Blumige Duftnoten vereinen die ganze Welt der Blumen in sich. Häufig sind Jasmin und Rose Hauptakteure, doch auch Veilchen, Maiglöckchen oder Ylang Ylang sind vertreten. Blumige Düfte sprechen Menschen an, die das Leben lieben und in vollen Zügen genießen. Ein typisch blumiger Duft ist zum Beispiel Jadore von Dior.

Grün

Wogende Gräser, raschelnde Blätter und der Duft an eine leichte Sommerbrise kennzeichnen grüne Düfte. Wer sich zur Natur hingezogen fühlt, wird sich in dieser Duftwelt besonders wohlfühlen. In Betracht kommt hier zum Beispiel Eau de Campagne von Sisley.

Holzig

Die holzige Note findet sich vielfach in Herrendüften als Basis. Einen typischen holzigen Geruch erzeugen Sandelholz, Zedernholz oder Patschuli. Für kernige Typen mit einem Hang zur Natur sind holzige Düfte wie gemacht. Als Beispiel dient hier Fahrenheit von Dior.

Erdig

Erdige Düfte erinnern an Moos, Waldboden und feuchte Erde. Sie vertiefen den holzigen Duft noch ein Stück weit und sprechen insbesondere naturverbundene Typen an. Neben Patschuli aus der holzigen Duftrichtung finden sich auch Eichenmoos oder Süßgras (Vetiver). Ein erdiger Duft ist beispielsweise Figment Man von Amouage.

Orientalisch

Die orientalische Duftwelt ist intensiv, schwer und süßlich. Zu finden sind Gewürznoten, Harz und üppige Blüten in intensiver Kombination. Parfüms aus der orientalischen Richtung sind für Menschen geeignet, die Wärme, Weichheit und Sinnlichkeit lieben. Die berauschend-betörende Düfte halten lange und sind sehr präsent. Ein typisch orientalischer Duft ist zum Beispiel This is Her von Zadig & Voltaire.

Zitronig (Chypre)

Diese Duftrichtung liefert in der Kopfnote Zitrusfrüchte auf einer holzigen Basis. Daher riecht der Duft sehr frisch und verändert sich zu einem warmen, natürlichen Geruch. Zitronig Düfte mit warmer Note sind ideal für sportliche Typen geeignet, die von Unaufdringlichkeit und Leichtigkeit geprägt sind. Ein gutes Beispiel für diese Duftrichtung ist Le Parfum - In White Eau de Parfum von Elie Saab.

Von sportlich bis nüchtern, von lebhaft bis verspielt: Für jeden Typ der passende Duft

Die Welt der Düfte ist vielfältig und jeden Tag kommen neue Varianten hinzu. Egal, ob sportlich oder relaxed, lebhaft oder verspielt, für jede Stimmung gibt es auch einen passenden Duft. Wer unentschlossen ist, welches Parfum zu ihm passt, sollte sich einmal quer durch die Duftwelten schnuppern. Sicherlich wird sich eine Duftrichtung zeigen, die besonders gut ankommt. Bei der Vielfalt der Auswahl findet garantiert jeder das richtige Parfum. Außerdem kann es nicht schaden, für verschiedene Stimmungen unterschiedliche Düfte bereitzuhalten, die nach Lust und Laune aufgetragen werden können.